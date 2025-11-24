 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИАУЗ АТРЫШБА ИЗБРАН РУКОВОДИТЕЛЕМ ФЕДЕРАЦИИ АБХАЗСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ В ТУРЦИИ

Новости Понедельник, 24 ноября 2025 13:06
Оцените материал
(0 голосов)
ИАУЗ АТРЫШБА ИЗБРАН РУКОВОДИТЕЛЕМ ФЕДЕРАЦИИ АБХАЗСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ В ТУРЦИИ

Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В городе Дюздже (Турция) состоялся съезд Федерации абхазских культурных центров. Большинством голосов делегатов съезда новым руководителем Федерации был избран ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Иауз Атрышба.

Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил по телефону Иауза Атрышба с избранием руководителем Абхазфеда и пожелал ему успехов в работе.

«Когда Абхазия была в опасности, Вы встали рядом со своими братьями и с оружием в руках защищали свою Родину. Я уверен, что Вы также добьетесь больших успехов на посту руководителя Федерации абхазских культурных центров», – сказал глава государства.

Гунба также пообщался по телефону с другой кандидаткой на пост руководителя Абхазфеда – Елиф Тапшь (Маршан) и поблагодарил ее за работу.

«Абхазы, живущие в Абхазии, соотечественники, живущие в Турции и других странах – все мы один народ, который плечом к плечу трудится во имя развития страны, сохранения языка и национальной идентичности», – отметил президент.

Бадра Гунба пригласил Иауза Атрышба и   Елиф Тапшь (Маршан) в Абхазию.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 24 ноября 2025 13:10

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СПОРТСМЕНЫ ИЗ САМАРЫ И СУХУМА ПРОВЕЛИ СЕРИЮ СОВМЕСТНЫХ ТРЕНИРОВОК 2 ДНЯ НАЗАД В СЕЛЕ ПСАХАРА ПРОВОДЯТ ПОЛНУЮ ЗАМЕНУ ЭЛЕКТРОЛИНИЙ НА УЛИЦЕ ПАРКОВОЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.