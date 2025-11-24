ИАУЗ АТРЫШБА ИЗБРАН РУКОВОДИТЕЛЕМ ФЕДЕРАЦИИ АБХАЗСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ В ТУРЦИИ

Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил по телефону Иауза Атрышба с избранием руководителем Абхазфеда и пожелал ему успехов в работе.

«Когда Абхазия была в опасности, Вы встали рядом со своими братьями и с оружием в руках защищали свою Родину. Я уверен, что Вы также добьетесь больших успехов на посту руководителя Федерации абхазских культурных центров», – сказал глава государства.

Гунба также пообщался по телефону с другой кандидаткой на пост руководителя Абхазфеда – Елиф Тапшь (Маршан) и поблагодарил ее за работу.

«Абхазы, живущие в Абхазии, соотечественники, живущие в Турции и других странах – все мы один народ, который плечом к плечу трудится во имя развития страны, сохранения языка и национальной идентичности», – отметил президент.

Бадра Гунба пригласил Иауза Атрышба и Елиф Тапшь (Маршан) в Абхазию.