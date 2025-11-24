 

В СЕЛЕ ПСАХАРА ПРОВОДЯТ ПОЛНУЮ ЗАМЕНУ ЭЛЕКТРОЛИНИЙ НА УЛИЦЕ ПАРКОВОЙ

В СЕЛЕ ПСАХАРА ПРОВОДЯТ ПОЛНУЮ ЗАМЕНУ ЭЛЕКТРОЛИНИЙ НА УЛИЦЕ ПАРКОВОЙ

Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Жители села обратились к главе администрации Гагрского района Юрию Хагуш с просьбой заменить старые электролинии, так как существующая сеть уже не справлялась с нагрузкой и требовала обновления. Руководство района оперативно рассмотрели обращение и приняли решение выделить средства на ремонт.

Работы финансируются из местного бюджета: закуплены кабель, комплектующие и всё необходимое оборудование.

На улице Парковая подрядчики уже второй день выполняют полную замену электролинии. Это повысит надежность электроснабжения для жителей района.

