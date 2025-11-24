 

июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
декабря 18 2023
октября 14 2023
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НОТАРИУСА НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЫ Nº9 ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Новости Понедельник, 24 ноября 2025 17:49
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НОТАРИУСА НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЫ Nº9 ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Министерство юстиции Республики Абхазия информирует о нижеследующем. В связи с распространением в сети «Интернет» сведений о возможной подделке бланков строгой отчётности при удостоверении договоров купли-продажи недвижимости, Министерством юстиции была незамедлительно проведена служебная проверка.

По её результатам в деятельности государственного нотариуса государственной нотариальной конторы Nº9 города Сухум были установлены нарушения действующего законодательства Республики Абхазия.

Выявленные обстоятельства свидетельствуют о необходимости проведения правового анализа на предмет наличия в действиях указанного нотариуса признаков состава уголовно-наказуемого деяния. В связи с этим материалы служебной проверки в полном объёме направлены в Генеральную прокуратуру Республики Абхазия для их оценки и принятия соответствующего процессуального решения.

На сегодняшний день государственный нотариус государственной нотариальной конторы Nº9 города Сухум освобожден от занимаемой должности.

Министерство юстиции Республики Абхазия подчёркивает недопустимость нарушений законодательства в нотариальной сфере и гарантирует применение жестких исчерпывающих мер для недопущения подобных инцидентов, обеспечения защиты прав граждан и сохранения доверия к институту нотариата.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 24 ноября 2025 17:55

