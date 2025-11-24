ДЕПУТАТЫ ПРОДОЛЖИЛИ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ЗАКОНА «О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2026 ГОД»

Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. С остоялось расширенное заседание парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. В нем приняли участие министр финансов Саид Губаз, его заместитель Ирма Амичба, министр экономики Теймураз Миквабия, министр по налогам и сборам Эдгар Бения, заместитель председателя Контрольной палаты Зураб Отырба, представители Государственного таможенного комитета и руководители внебюджетных фондов.

В соответствии с повесткой дня заседания был рассмотрен проект закона «О Республиканском бюджете на 2026 год». Участники заседания подробно обсудили параметры республиканского бюджета. В ходе обсуждения законопроекта на многочисленные вопросы депутатов ответили представители Правительства, после чего Комитетом было принято решение рассмотреть данный законопроект на ближайшем заседании сессии Парламента для принятия его в первом чтении.

В рамках заседания были рассмотрены проекты законов о бюджете государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия на 2026 год. Также участники заседания рассмотрели проекты законов «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О бюджете Фонда репатриации Республики Абхазия на 2025 год» и «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О бюджете Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2025 год». По итогам обсуждения Комитетом было принято решение вынести все рассмотренные законопроекты на очередное заседание сессии Парламента для принятия их в первом чтении.