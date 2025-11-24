СТАРТУЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ: ВОЗМОЖНОСТИ, ИДЕНТИЧНОСТЬ, РАЗВИТИЕ»
Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Госкомитет по делам молодежи и спорта запускает образовательную программу «Молодежь Абхазии: возможности, идентичность, развитие» – инициативу, которая поможет сформировать видение молодежной политики страны на ближайшие 5 лет.
Наша цель – вместе создать дорожную карту развития молодежи Абхазии на 2027–2031 годы. Ваши идеи, энергия и активность – главный ресурс перемен!
Что вас ждет?
Онлайн-этап – три дня погружения в ключевые темы;
Очная сессия в Сухуме с международными экспертами – 30 ноября (количество мест ограничено).
Подведение итогов – 1 декабря.
Ключевые направления программы:
Экономика возможностей и занятость;
Поддержка молодой семьи;
Образование и культурная идентичность (Апсуара);
Гражданская активность;
Международное сотрудничество.
Ссылка для регистрации: https://docs.google.com/.../1FAIpQLScfA7upgg.../viewform...
Заявки принимаются до 25 ноября до 23:59.
Последнее от Super User
- АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ОБЕСПЕЧИТ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ ГРАЖДАН
- ИТОГИ ОТКРЫТОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРА «ГУЛРЫПШ ОПЕН 2025»
- АНОНС ВОРКШОПА «ОСЕННЕ-ЗИМНИЕ АГРОНОМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В САДУ»
- ДЕПУТАТЫ ПРОДОЛЖИЛИ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ЗАКОНА «О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2026 ГОД»
- В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НОТАРИУСА НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЫ Nº9 ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА