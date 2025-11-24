СТАРТУЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ: ВОЗМОЖНОСТИ, ИДЕНТИЧНОСТЬ, РАЗВИТИЕ»

Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Госкомитет по делам молодежи и спорта запускает образовательную программу «Молодежь Абхазии: возможности, идентичность, развитие» – инициативу, которая поможет сформировать видение молодежной политики страны на ближайшие 5 лет.