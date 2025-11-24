 

июня 24 2024

СТАРТУЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ: ВОЗМОЖНОСТИ, ИДЕНТИЧНОСТЬ, РАЗВИТИЕ»

Новости Понедельник, 24 ноября 2025 18:01
СТАРТУЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ: ВОЗМОЖНОСТИ, ИДЕНТИЧНОСТЬ, РАЗВИТИЕ»

Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Госкомитет по делам молодежи и спорта запускает образовательную программу «Молодежь Абхазии: возможности, идентичность, развитие» – инициативу, которая поможет сформировать видение молодежной политики страны на ближайшие 5 лет.

Наша цель – вместе создать дорожную карту развития молодежи Абхазии на 2027–2031 годы. Ваши идеи, энергия и активность – главный ресурс перемен!

Что вас ждет?

Онлайн-этап – три дня погружения в ключевые темы;

Очная сессия в Сухуме с международными экспертами – 30 ноября (количество мест ограничено).

Подведение итогов – 1 декабря.

Ключевые направления программы:

Экономика возможностей и занятость;

Поддержка молодой семьи;

Образование и культурная идентичность (Апсуара);

Гражданская активность;

Международное сотрудничество.

Ссылка для регистрации: https://docs.google.com/.../1FAIpQLScfA7upgg.../viewform...

Заявки принимаются до 25 ноября до 23:59.

