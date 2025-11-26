БАДРА ГУНБА: «КОНСТИТУЦИЯ АБХАЗИИ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРАВОСУДИЕ В ОТНОШЕНИИ НАШИХ ГРАЖДАН»

Сухум. 26 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба в интервью руководителю «Апснымедиа» Роберту Джопуа прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возбуждении Следственным управлением УВД по городу Сочи уголовного дела в отношении трех граждан Абхазии.

«Сегодня мы отмечаем День Конституции Республики Абхазии. В соответствии с одним из фундаментальных принципов, закрепленных в основном законе нашей страны, граждане Республики Абхазия не подлежат выдаче другому государству для уголовного преследования, независимо от того, в совершении какого преступления подозреваются наши граждане.

Мы исходим из того, что их деяния должны быть расследованы компетентными органами нашей страны. В случае наличия в них состава преступления, дело должно быть рассмотрено Абхазским судом по законам нашего государства.

Конституция Абхазии не позволяет другим государствам осуществлять правосудие в отношении наших граждан.

Ни один гражданин Абхазии ни при каких обстоятельствах не будет выдан иностранному государству, и точка!».

Я не вижу смысла дальше обсуждать и спекулировать на этом вопросе.

Что касается ситуации, связанной с деятельностью на территории Абхазии трех граждан России, получившей информационный резонанс, то органы прокуратуры проводят всеобъемлющую проверку, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Наша страна всегда славилась гостеприимством и уважительным отношением к гостям. Вместе с тем, иностранные граждане, посещающие Абхазию, должны соблюдать Конституцию страны, уважать ее суверенитет, уважать традиции народа. К иностранным гражданам, которые неуважительно относятся к нашей Конституции, к нашему законодательству, к нашей стране, на мой взгляд, необходимо принимать меры, запрещающие им посещение нашей страны. Такие лица в Абхазии нежелательны.

Абхазия – это государство, основанное на законе.

Важно понимать, что законность и правопорядок не могут быть достигнуты неправовыми методами. Общество, где начинает преобладать самоуправство, рискует скатиться к состоянию произвола, что наносит непоправимый урон Конституции и государственному суверенитету.

Наш суверенитет и нашу государственность уважали в мировом сообществе, мы должны прежде всего сами уважать и соблюдать законы своей страны.

Все равны перед законом. Правоохранительные органы Абхазии установят все обстоятельства событий, произошедших 5 ноября текущего года. Будет дана правовая оценка и определена степень ответственности лиц, участвовавших в этих событиях. Все необходимые поручения правоохранительным органам уже даны. Хочу добавить, что неосторожные слова, ошибки и возможные нарушения закона, допущенные отдельными гражданами как Российской Федерации, так и Республики Абхазия, не должны служить поводом для сомнения в взаимном уважении и добрососедстве народов Абхазии и России, а также стратегическом партнерстве между нашими государствами. Я уверен в этом», – заключил президент.