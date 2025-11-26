 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА: «КОНСТИТУЦИЯ АБХАЗИИ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРАВОСУДИЕ В ОТНОШЕНИИ НАШИХ ГРАЖДАН»

Новости Среда, 26 ноября 2025 18:53
Оцените материал
(0 голосов)
БАДРА ГУНБА: «КОНСТИТУЦИЯ АБХАЗИИ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРАВОСУДИЕ В ОТНОШЕНИИ НАШИХ ГРАЖДАН»

Сухум. 26 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба в интервью руководителю «Апснымедиа» Роберту Джопуа прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возбуждении Следственным управлением УВД по городу Сочи уголовного дела в отношении трех граждан Абхазии.

«Сегодня мы отмечаем День Конституции Республики Абхазии. В соответствии с одним из фундаментальных принципов, закрепленных в основном законе нашей страны, граждане Республики Абхазия не подлежат выдаче другому государству для уголовного преследования, независимо от того, в совершении какого преступления подозреваются наши граждане.

Мы исходим из того, что их деяния должны быть расследованы компетентными органами нашей страны. В случае наличия в них состава преступления, дело должно быть рассмотрено Абхазским судом по законам нашего государства.

Конституция Абхазии не позволяет другим государствам осуществлять правосудие в отношении наших граждан.

Ни один гражданин Абхазии ни при каких обстоятельствах не будет выдан иностранному государству, и точка!».

Я не вижу смысла дальше обсуждать и спекулировать на этом вопросе.

Что касается ситуации, связанной с деятельностью на территории Абхазии трех граждан России, получившей информационный резонанс, то органы прокуратуры проводят всеобъемлющую проверку, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Наша страна всегда славилась гостеприимством и уважительным отношением к гостям. Вместе с тем, иностранные граждане, посещающие Абхазию, должны соблюдать Конституцию страны, уважать ее суверенитет, уважать традиции народа. К иностранным гражданам, которые неуважительно относятся к нашей Конституции, к нашему законодательству, к нашей стране, на мой взгляд, необходимо принимать меры, запрещающие им посещение нашей страны. Такие лица в Абхазии нежелательны.

Абхазия – это государство, основанное на законе.

Важно понимать, что законность и правопорядок не могут быть достигнуты неправовыми методами. Общество, где начинает преобладать самоуправство, рискует скатиться к состоянию произвола, что наносит непоправимый урон Конституции и государственному суверенитету.

Наш суверенитет и нашу государственность уважали в мировом сообществе, мы должны прежде всего сами уважать и соблюдать законы своей страны.

Все равны перед законом. Правоохранительные органы Абхазии установят все обстоятельства событий, произошедших 5 ноября текущего года. Будет дана правовая оценка и определена степень ответственности лиц, участвовавших в этих событиях. Все необходимые поручения правоохранительным органам уже даны. Хочу добавить, что неосторожные слова, ошибки и возможные нарушения закона, допущенные отдельными гражданами как Российской Федерации, так и Республики Абхазия, не должны служить поводом для сомнения в взаимном уважении и добрососедстве народов Абхазии и России, а также стратегическом партнерстве между нашими государствами. Я уверен в этом», – заключил президент.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 26 ноября 2025 18:59

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В КАМАНСКОМ МОНАСТЫРЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА ДЕЛЕГАЦИЯ АПЦ ВСТРЕТИЛИСЬ С СЕРГЕМ СТЕПАШИНЫМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.