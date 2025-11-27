БАДРА ГУНБА: ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ КОМФОРТНЫЕ И УДОБНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ

Сухум. 27 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба в ходе рабочей поездки в Кодорское ущелье посетил пограничный отряд «Птыш» пограничного управления СГБ Абхазии. Глава государства пообщался с командиром подразделения и личным составом, ознакомился с условиями несения службы и инфраструктурой пограничного поста.

Президент поручил начальнику Управления капитального строительства Демиру Гамисония в ближайшее время приступить к ремонту и благоустройству помещений, чтобы военнослужащие имели комфортные и удобные условия для несения службы.

Бадра Гунба выразил признательность сотрудникам пограничного отряда «Птыш» за добросовестное выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и важную роль, которую они играют в обеспечении безопасности государства.