 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА: ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ КОМФОРТНЫЕ И УДОБНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ

Новости Четверг, 27 ноября 2025 18:31
Оцените материал
(0 голосов)
БАДРА ГУНБА: ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ КОМФОРТНЫЕ И УДОБНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ

Сухум. 27 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба в ходе рабочей поездки в Кодорское ущелье посетил пограничный отряд «Птыш» пограничного управления СГБ Абхазии. Глава государства пообщался с командиром подразделения и личным составом, ознакомился с условиями несения службы и инфраструктурой пограничного поста.

Президент поручил начальнику Управления капитального строительства Демиру Гамисония в ближайшее время приступить к ремонту и благоустройству помещений, чтобы военнослужащие имели комфортные и удобные условия для несения службы.

Бадра Гунба выразил признательность сотрудникам пограничного отряда «Птыш» за добросовестное выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и важную роль, которую они играют в обеспечении безопасности государства.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 27 ноября 2025 18:33

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕЛЕГАЦИЯ АПЦ ВСТРЕТИЛИСЬ С СЕРГЕМ СТЕПАШИНЫМ В МИНЗДРАВЕ ОБСУДИЛИ РАБОТУ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.