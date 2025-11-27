В МИНЗДРАВЕ ОБСУДИЛИ РАБОТУ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА

Сухум. 27 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Работе нового Республиканского сосудистого центра посвящалось совещание в Минздраве, которое провел министр Эдуард Бутба. В совещании участвовали руководители медицинских учреждений, станций скорой помощи, медики Центра и профильные специалисты Минздрава.

По словам и.о. главврача Республиканской больницы Эрика Хатхва, уже проведено девять операций и все они прошли успешно.

Участники совещания отмечали важность слаженного взаимодействия между Центром, районными больницами и станциями скорой помощи.

Особое внимание было уделено вопросам быстрой доставки пациентов с острым коронарным синдромом или инсультом в центр в рамках так называемого терапевтического окна – времени, когда медицинская помощь наиболее эффективна.

Речь также шла об обеспечении автомобилей скорой помощи необходимыми лекарственными препаратами, а также снабжения самого Центра расходными материалами для операций и медикаментами.

«Открытие сосудистого центра – это важнейший шаг в развитии системы здравоохранения Абхазии. Мы вместе должны создать все условия для непрерывного его функционирования, чтобы жители Абхазии могли получать современное лечение на месте, не выезжая за пределы республики», – отметил Эдуард Бутба.