 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

Новости Четверг, 27 ноября 2025 18:35
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

Сухум. 27 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Круглый стол на тему «Ценностные приоритеты в системе духовно-нравственного воспитания личности» прошёл в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Д. Гулиа Академии наук Абхазии (АбИГИ АНА). Мероприятие организовано представительством Россотрудничества в Республике Абхазия и АбИГИ.

Представители общественности, духовенства и научного сообщества обсудили важные вопросы: роль образования и просвещения в современной Абхазии, а также баланс между традициями и современными вызовами.

И.о. руководителя представительства Россотрудничества в Республике Абхазия Татьяна Степанова подчеркнула важность международного сотрудничества в сфере культурно-просветительской деятельности.

Директор АбИГИ Арда Ашуба отметил роль науки в формировании мировоззрения молодежи.

Член Общественной палаты Сократ Джинджолия заострил внимание на роли национальных традиций, подчеркнув, что апсуара является важнейшим средством формирования личности. По его мнению, в современных условиях, когда интернет оказывает существенное разлагающее влияние на молодежь, это может стать серьезным сдерживающим фактором.

Директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа представил доклад, посвященный проблемам современного общества и актуальным подходам к воспитанию подрастающего поколения.

Глава Абхазской православной церкви, иерей Виссарион (Аплиаа) в своей речи призвал к возвращению к духовным истокам, осознанию роли Творца в формировании человеческого мировоззрения и морали, а также к важности нравственного воспитания, основанного на божественных заповедях.

Участники круглого стола выразили единое мнение о том, что эффективное духовно-нравственное и патриотическое воспитание возможно лишь при тесном взаимодействии семьи, образовательных учреждений, научных организаций, общественности и церкви.

Сохранение и передача культурного, исторического и духовного наследия новым поколениям были названы ключевой задачей для обеспечения стабильного и процветающего развития Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 27 ноября 2025 18:37

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В МИНЗДРАВЕ ОБСУДИЛИ РАБОТУ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА НАЧАЛАСЬ МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ТОННЕЛЯ, ВЕДУЩЕГО В КОДОРСКОЕ УЩЕЛЬЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.