В СУХУМЕ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
Сухум. 27 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Круглый стол на тему «Ценностные приоритеты в системе духовно-нравственного воспитания личности» прошёл в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Д. Гулиа Академии наук Абхазии (АбИГИ АНА). Мероприятие организовано представительством Россотрудничества в Республике Абхазия и АбИГИ.
Представители общественности, духовенства и научного сообщества обсудили важные вопросы: роль образования и просвещения в современной Абхазии, а также баланс между традициями и современными вызовами.
И.о. руководителя представительства Россотрудничества в Республике Абхазия Татьяна Степанова подчеркнула важность международного сотрудничества в сфере культурно-просветительской деятельности.
Директор АбИГИ Арда Ашуба отметил роль науки в формировании мировоззрения молодежи.
Член Общественной палаты Сократ Джинджолия заострил внимание на роли национальных традиций, подчеркнув, что апсуара является важнейшим средством формирования личности. По его мнению, в современных условиях, когда интернет оказывает существенное разлагающее влияние на молодежь, это может стать серьезным сдерживающим фактором.
Директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа представил доклад, посвященный проблемам современного общества и актуальным подходам к воспитанию подрастающего поколения.
Глава Абхазской православной церкви, иерей Виссарион (Аплиаа) в своей речи призвал к возвращению к духовным истокам, осознанию роли Творца в формировании человеческого мировоззрения и морали, а также к важности нравственного воспитания, основанного на божественных заповедях.
Участники круглого стола выразили единое мнение о том, что эффективное духовно-нравственное и патриотическое воспитание возможно лишь при тесном взаимодействии семьи, образовательных учреждений, научных организаций, общественности и церкви.
Сохранение и передача культурного, исторического и духовного наследия новым поколениям были названы ключевой задачей для обеспечения стабильного и процветающего развития Абхазии.
Последнее от Super User
- ТАРАЩ ХАГБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ПРОЩАНИЯ С НИКИТОЙ СИМОНЯНОМ
- ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ СЕЛО АЖАРА В КОДОРСКОМ УЩЕЛЬЕ
- ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КМ
- УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПРИМЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ, НАПРАВЛЕНО В СУД
- НАЧАЛАСЬ МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ТОННЕЛЯ, ВЕДУЩЕГО В КОДОРСКОЕ УЩЕЛЬЕ