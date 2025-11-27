В СУХУМЕ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

Сухум. 27 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Круглый стол на тему «Ценностные приоритеты в системе духовно-нравственного воспитания личности» прошёл в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Д. Гулиа Академии наук Абхазии (АбИГИ АНА). Мероприятие организовано представительством Россотрудничества в Республике Абхазия и АбИГИ.

Представители общественности, духовенства и научного сообщества обсудили важные вопросы: роль образования и просвещения в современной Абхазии, а также баланс между традициями и современными вызовами.

И.о. руководителя представительства Россотрудничества в Республике Абхазия Татьяна Степанова подчеркнула важность международного сотрудничества в сфере культурно-просветительской деятельности.

Директор АбИГИ Арда Ашуба отметил роль науки в формировании мировоззрения молодежи.

Член Общественной палаты Сократ Джинджолия заострил внимание на роли национальных традиций, подчеркнув, что апсуара является важнейшим средством формирования личности. По его мнению, в современных условиях, когда интернет оказывает существенное разлагающее влияние на молодежь, это может стать серьезным сдерживающим фактором.

Директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа представил доклад, посвященный проблемам современного общества и актуальным подходам к воспитанию подрастающего поколения.

Глава Абхазской православной церкви, иерей Виссарион (Аплиаа) в своей речи призвал к возвращению к духовным истокам, осознанию роли Творца в формировании человеческого мировоззрения и морали, а также к важности нравственного воспитания, основанного на божественных заповедях.

Участники круглого стола выразили единое мнение о том, что эффективное духовно-нравственное и патриотическое воспитание возможно лишь при тесном взаимодействии семьи, образовательных учреждений, научных организаций, общественности и церкви.

Сохранение и передача культурного, исторического и духовного наследия новым поколениям были названы ключевой задачей для обеспечения стабильного и процветающего развития Абхазии.