НАЧАЛАСЬ МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ТОННЕЛЯ, ВЕДУЩЕГО В КОДОРСКОЕ УЩЕЛЬЕ

Новости Четверг, 27 ноября 2025 18:37
Сухум. 27 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба посетил Кодорское ущелье, где начались масштабные ремонтные работы тоннеля и дороги. Тоннель – единственная дорога, по которой можно проехать в ущелье, которое является стратегически важным объектом. Сегодня он находится в аварийном состоянии.

В 2023 году были привлечены российские проектировщики, была подготовлена проектно-сметная документация по капитальному ремонту тоннеля и моста.

Решением Президента Бадры Гунба, дорогостоящий проект будет реализован. О ходе ремонтных работ Президенту рассказал начальник УКС РА Демир Гамисония.

«Учитывая важность и стратегическое значение этой дороги, мы приняли решение о начале реконструкции тоннеля. Это единственная дорога, которая позволяет попасть в Верхнюю Лату. Работа будет проводиться в два этапа. Первый этап предусматривает реконструкцию самого тоннеля, пострадавшего в том числе и из-за оползней», – сказал президент и добавил, что если откладывать ремонт тоннеля, то можно остаться без дороги, связывающей с Кодорским ущельем и имеющей стратегическое значение.

«Тоннель и дорога в ущелье имеют важное значение для обеспечения безопасности страны. В ущелье располагаются как наши подразделения, так и российские пограничники. Вопрос о реконструкции дороги ставился еще в 2008 году, но никак не получалось изыскать средства. Благодаря договоренностям с нашими российскими коллегами мы смогли направить средства на реализацию этого очень важного проекта», – сказал президент.

