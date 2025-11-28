СГБ – ЧЕМПИОН ТУРНИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
Новости Пятница, 28 ноября 2025 15:19
Сухум. 28 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В финальном поединке команда Службы государственной безопасности обыграла команду пограничного управления ФСБ России в Абхазии. Поздравил команду с победой председатель СГБ, генерал-майор Дмитрий Дбар.
В решающем матче футболисты СГБ одержали уверенную победу над командой Пограничного управления ФСБ России в Абхазии со счетом 5:1.
