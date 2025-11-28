ДМИТРИЙ ШЕПЕЛЕВ: ПРОБУЙТЕ, ОШИБАЙТЕСЬ И СНОВА ПРОБУЙТЕ!

Сухум. 28 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Телеведущий и продюсер Дмитрий Шепелев провел мастер-класс на проекте «Новые медиа Абхазии», рассказывая о работе в кадре и на сцене.

Участники подготовили презентации своих проектов, получили обратную связь и научились применять знания на практике.