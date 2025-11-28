 

Новости Пятница, 28 ноября 2025 15:21
ДМИТРИЙ ШЕПЕЛЕВ: ПРОБУЙТЕ, ОШИБАЙТЕСЬ И СНОВА ПРОБУЙТЕ!

Сухум. 28 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Телеведущий и продюсер Дмитрий Шепелев провел мастер-класс на проекте «Новые медиа Абхазии», рассказывая о работе в кадре и на сцене.

Участники подготовили презентации своих проектов, получили обратную связь и научились применять знания на практике.

Шепелев отметил важность личной инициативы и настойчивости, призывая участников пробовать, учиться на ошибках и совершенствоваться.

«Всем слушателям школы новой медиа Абхазии, да и вообще всем студентам и всем людям из этой профессии, я бы сказал так, первое, пробуйте, второе, ошибайтесь, и третье, пробуйте снова», – сказал Дмитрий Шепелев.

Он подчеркнул, что ответственность, подготовка и участие в реальных проектах формируют уровень профессионализма, необходимый в медиа и других сферах.

