ДМИТРИЙ ШЕПЕЛЕВ: ПРОБУЙТЕ, ОШИБАЙТЕСЬ И СНОВА ПРОБУЙТЕ!
Сухум. 28 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Телеведущий и продюсер Дмитрий Шепелев провел мастер-класс на проекте «Новые медиа Абхазии», рассказывая о работе в кадре и на сцене.
Участники подготовили презентации своих проектов, получили обратную связь и научились применять знания на практике.
Шепелев отметил важность личной инициативы и настойчивости, призывая участников пробовать, учиться на ошибках и совершенствоваться.
«Всем слушателям школы новой медиа Абхазии, да и вообще всем студентам и всем людям из этой профессии, я бы сказал так, первое, пробуйте, второе, ошибайтесь, и третье, пробуйте снова», – сказал Дмитрий Шепелев.
Он подчеркнул, что ответственность, подготовка и участие в реальных проектах формируют уровень профессионализма, необходимый в медиа и других сферах.
Последнее от Super User
- ОДОБРЕН ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ И РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
- ОДОБРЕН ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О СОДЕЙСТВИИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ НА 2026-2030 ГОДЫ
- БЮДЖЕТНИКИ АБХАЗИИ ПОЛУЧАТ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ПРИБАВКУ К ЗАРПЛАТЕ
- В БЮДЖЕТ ФОНДА РЕПАТРИАЦИИ РЕСПУБЛИКИ НА 2025 ГОД ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
- В БЮДЖЕТ ФОНДА СОЦСТРАХОВАНИЯ НА 2025 ГОД ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ