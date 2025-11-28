В АБХАЗИИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗАПРЕТ НА ПЕРЕВОД ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НЕЖИЛЫЕ

Сухум. 28 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента внесли изменения в некоторые законодательные акты Абхазии в части жилищных отношений. Изменения приняты во втором окончательном чтении. Законопроект представил депутат Парламента Дмитрий Маршания. Проект закона предусматривает установление запрета на перевод жилых домов и жилых помещений в нежилые.

«Проект закона разработан с целью недопущения злоупотребления правом, закрепленным в Жилищном кодексе Республики Абхазия, по переводу жилых домов и жилых помещений в нежилые в исключительных случаях.

Как показывает практика, собственники жилых домов, расположенных в сельской местности, предназначенных для проживания в них граждан, осуществляют перевод жилых домов и жилых помещений в нежилые с целью продажи.

Подобного рода ситуация складывается также и в многоквартирных домах. Так, существует практика, когда жилые помещения, расположенные на вторых этажах многоквартирных домов, переводятся в нежилые», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Проект закона предусматривает, что в исключительных случаях по решению местных органов госуправления допускается перевод жилых помещений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов в городских населенных пунктах, и жилых помещений индивидуальных жилых домов в городских населенных пунктах, в нежилые для использования в коммерческих целях.

Принятие законопроекта инициировали спикер Парламента Лаша Ашуба и депутаты Демур Гогия, Венори Бебия и Дмитрий Маршания.

Дмитрий Маршания объяснил, почему возникла необходимость во внесении изменения в жилищное законодательство.

«Потому что, нет единообразия, нет сегодня никаких нормативов по переводу помещений жилого фонда в нежилые. Сегодня на местах главы администраций сами решают эти вопросы. Кроме администрации Гагрского района другие руководители не предоставляют в Кабинет министров информацию о заявлениях с просьбами о переводе жилого помещения в нежилое. Остальные районные администрации сами принимают решения, пользуются своими внутренними нормативными документами», – сказал Маршания.

По его словам, имеется много фактов перевода жилых помещений в нежилые, особенно в Восточной Абхазии.

«За 2025 год имело место около 100 переводов в восточных районах. В основном переводы касаются помещений, расположенных ближе к берегу. Этот вопрос должен быть отрегулирован», – отметил Дмитрий Маршания.

Спикер Лаша Ашуба отметил, что, прежде чем предложить внести изменения в законодательство, депутаты проанализировали ситуацию в разных районах Абхазии.

По словам спикера, предлагаемый законопроект позволит остановить процесс «ползучей экспансии» решений о переводах жилых помещений в нежилые.

Председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба также выступил за принятие законопроекта, одобренного комитетом.

Полпред президента в Парламенте Дмитрий Шамба также заявил, что президентская администрация целиком и полностью поддерживает данную инициативу.

«Данная инициатива позволит установить законодательные ограничения на попытки обойти нормы, которые содержатся во второй части Гражданского кодекса Республики Абхазии. Вы помните, что с 2008 года в главы Гражданского кодекса, посвященные договорам купли-продажи, мены и дарения, внесены отдельные ограничения, касающиеся жилой недвижимости. Однако использовался юридический пробел в Жилищном кодексе. Данным законопроектом мы сможем закрыть этот пробел – юридическую возможность обходить установленные запреты на приобретение индивидуально жилых домов, которые переводятся в нежилые и затем предлагаются к реализации иностранным гражданам», – сказал Шамба.

Об этом сообщает Апсныпресс.