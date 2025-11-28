РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД ЗАПЛАНИРОВАН В РАЗМЕРЕТ 19,14 МЛРД РУБЛЕЙ
Сухум. 28 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении проект закона «О республиканском бюджете на 2026 год».
Общий объем государственного бюджета на 2026 год составляет:
по доходам – 19 млрд 14 млн 559,4 тыс. рублей;
по расходам – 19 млрд 514 млн 865,2 тыс. рублей;
размер дефицита госбюджета – 500 млн 305,8 тыс. рублей.
Параметры республиканского бюджета на 2026 год:
по доходам – 14 млрд 306 млн 645,1 тыс. рублей;
по расходам – 14 млрд 806 млн 950,9 тыс. рублей;
размер дефицита республиканского бюджета – 500 млн 305, 8 тыс. рублей.
Финансовая помощь Российской Федерации:
в целях социально-экономического развития Республики Абхазия – 4 млрд 249 млн 241,3 тыс. рублей;
в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2026–2028 годы – 1 млрд 5 млн 500 тыс. рублей;
на финансирование мероприятий государственной поддержки отраслей экономики Программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2026–2028 годы – 250 млн рублей.
