 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД ЗАПЛАНИРОВАН В РАЗМЕРЕТ 19,14 МЛРД РУБЛЕЙ

Новости Пятница, 28 ноября 2025 15:30
Оцените материал
(0 голосов)
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД ЗАПЛАНИРОВАН В РАЗМЕРЕТ 19,14 МЛРД РУБЛЕЙ

Сухум. 28 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении проект закона «О республиканском бюджете на 2026 год».

Общий объем государственного бюджета на 2026 год составляет:

по доходам – 19 млрд 14 млн 559,4 тыс. рублей;

по расходам – 19 млрд 514 млн 865,2 тыс. рублей;

размер дефицита госбюджета – 500 млн 305,8 тыс. рублей.

Параметры республиканского бюджета на 2026 год:

по доходам – 14 млрд 306 млн 645,1 тыс. рублей;

по расходам – 14 млрд 806 млн 950,9 тыс. рублей;

размер дефицита республиканского бюджета – 500 млн 305, 8 тыс. рублей.

Финансовая помощь Российской Федерации:

в целях социально-экономического развития Республики Абхазия – 4 млрд 249 млн 241,3 тыс. рублей;

в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2026–2028 годы – 1 млрд 5 млн 500 тыс. рублей;

на финансирование мероприятий государственной поддержки отраслей экономики Программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2026–2028 годы – 250 млн рублей.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 28 ноября 2025 15:32

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗАПРЕТ НА ПЕРЕВОД ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НЕЖИЛЫЕ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯТЫ БЮДЖЕТЫ ШЕСТИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ НА 2026 ГОД »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.