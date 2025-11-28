В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯТЫ БЮДЖЕТЫ ШЕСТИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ НА 2026 ГОД

Сухум. 28 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении бюджеты шести внебюджетных фондов на 2026 год. Все бюджеты являются бездефицитными.

Бюджет Пенсионного фонда по доходам и расходам составляет 2 млрд 324 млн 968,4 тысяч рублей.