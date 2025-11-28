В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯТЫ БЮДЖЕТЫ ШЕСТИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ НА 2026 ГОД
Сухум. 28 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении бюджеты шести внебюджетных фондов на 2026 год. Все бюджеты являются бездефицитными.
Бюджет Пенсионного фонда по доходам и расходам составляет 2 млрд 324 млн 968,4 тысяч рублей.
Доходы и расходы бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. составляют 299 млн 231,8 тыс. рублей.
Бюджет Фонда социального страхования и охраны труда по доходам и расходам составляет 277 млн 24,8 тыс. рублей.
Бюджет Фонда репатриации по доходам и расходам равен 450 млн 300 тыс. рублей.
Доходы и расходы Дорожного фонда планируются в размере 140 млн рублей.
Бюджет фонда обязательного медицинского страхования по доходам и расходам равен 113 млн 595,4 тыс. рублей.
