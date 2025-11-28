В БЮДЖЕТ ФОНДА СОЦСТРАХОВАНИЯ НА 2025 ГОД ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ

Сухум. 28 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Парламент внес изменения в закон «О бюджете Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2025 год» в первом чтении. Расходная часть бюджета Фонда увеличивается на 33 млн руб. и составляет 265 млн 475,9 тыс. руб. Внесение изменений обусловлено необходимостью корректировки параметров отдельных направлений расходов.

Также проектом закона предполагается определить источником финансирования дефицита бюджета Фонда на 2025 год остаток денежных средств Фонда на 1 января 2025 года.

Повышение зарплат в 2025 г. привело к увеличению расходов Фонда, учитываемых при расчете пособий по государственному социальному страхованию. Так, стоимость путевки на санаторно-курортное лечение первой категории увеличилась с 45-60 тыс. руб. до 80-120 тыс. руб. Кроме того, повышение зарплат повлекло за собой увеличение расходов на пособия по беременности и родам.

При реализации программы детского лагеря с углубленным изучением абхазского языка сложился очень высокий спрос на отдых детей, количество отдыхающих детей увеличилось, соответственно выросли расходы.

Расходы на строительство горного детского лагеря в Ауадхаре не были включены в смету расходов при формировании основных параметров бюджета фонда на 2025 год.

Средний размер расходов на выплату пособий по государственному социальному страхованию в настоящее время составляет в месяц от 13 до 18 млн рублей.

«Фонд располагает достаточными денежными средствами за счет переходящего остатка для выполнения всех своих обязательств по выплате пособий по государственному социальному страхованию, и привлечение дополнительных средств от Минфина не требуется», – отметил руководитель фонда Бакур Бебия.

Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2025 года составлял 33 млн 373,7 тыс. руб.

Об этом сообщает Апсныпресс.