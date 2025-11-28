 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

В БЮДЖЕТ ФОНДА РЕПАТРИАЦИИ РЕСПУБЛИКИ НА 2025 ГОД ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ

Новости Пятница, 28 ноября 2025 15:36
В БЮДЖЕТ ФОНДА РЕПАТРИАЦИИ РЕСПУБЛИКИ НА 2025 ГОД ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ

Сухум. 28 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Парламент внес изменения в закон «О бюджете Фонда репатриации Республики Абхазия на 2025 год», предусматривающие перераспределение расходов.

В результате перераспределения:

– расходы по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» увеличены с 30 млн руб. до 50 млн руб. в целях финансового обеспечения государственных расходов на оказание помощи гражданам Абхазии в бесплатном прохождении процедуры экстракорпорального оплодотворения;

– расходы по подразделу «Строительство» уменьшены со 120 млн руб. до 105 млн руб.;

– расходы по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» уменьшены с 15 млн руб. до 10 млн руб.

Общий объём доходов и расходов бюджета Фонда остаётся неизменным и составляет 385 млн 130,1 тыс. руб.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, необходимость внесения изменений в бюджет Фонда обусловлена рядом обстоятельств:

– Рост потребности в оказании медицинской помощи методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В 2025 году значительно увеличилось количество обращений граждан Абхазии о помощи в рамках государственной программы ЭКО. С учётом роста числа заявлений и медицинских показаний требуется дополнительное финансирование данной программы для обеспечения конституционных прав граждан на охрану здоровья и поддержку демографической политики.

– Рационализация расходов по строительным работам. В результате уточнения планов строительных мероприятий и сметной документации выявилась возможность частичной оптимизации расходов по данному подразделу, что позволяет без ущерба для реализации программ направить часть средств на финансирование приоритетных социальных задач.

– Перераспределение расходов на оплату аренды жилья. Анализ потребности в предоставлении компенсации за аренду жилья многодетным семьям показал, что реальный объём финансирования по данному направлению в 2025 году будет ниже запланированного. Часть средств целесообразно перенаправить на более востребованные социальные программы.

Прочитано 6 раз

