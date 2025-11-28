 

БЮДЖЕТНИКИ АБХАЗИИ ПОЛУЧАТ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ПРИБАВКУ К ЗАРПЛАТЕ

БЮДЖЕТНИКИ АБХАЗИИ ПОЛУЧАТ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ПРИБАВКУ К ЗАРПЛАТЕ

Сухум. 28 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Правительство Абхазии утвердило масштабное повышение заработных плат для ключевых отраслей социальной сферы. Прибавку получат работники здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания.

Как отметил премьер-министр Владимир Делба, ежегодная индексация оплаты труда стала системной мерой поддержки бюджетников и осуществляется в рамках софинансирования.

Это важное решение стало возможным благодаря соглашению между Абхазией и Россией о содействии социально-экономическому развитию республики.

По словам министра финансов Саида Губаз, на эти цели будет направлено свыше 305 миллионов рублей дополнительных средств, а текущее исполнение государственного бюджета полностью обеспечивает необходимое финансирование.

Заработная плата каждого конкретного работника будет зависеть от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и может быть, как выше, так и ниже целевого значения средней заработной платы, установленного по соответствующей категории работников государственных учреждений Республики Абхазия.

Таким образом, правительство делает очередной уверенный шаг в укреплении социального блока и повышении благосостояния тех, кто ежедневно трудится на благо жителей страны.

