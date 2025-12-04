 

ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА ОДОБРИЛА РЕКОНСТРУКЦИЮ ПУНКТА ПРОПУСКА АДЛЕР

Новости Четверг, 04 декабря 2025 13:53
Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Росгранстрой получил положительное заключение Главгосэкспертизы России на реконструкцию самого загруженного в стране автомобильного пункта пропуска Адлер на границе с Абхазией. Об этом сообщил Минтранс РФ в канале в Max.

Пункт пропуска в Адлере является одним из самых загруженных в стране по объему пассажирского трафика. Так, его заявленная пропускная способность составляет 28 тыс. человек и 1,5 тыс. транспортных средств в сутки. При этом, по данным Минтранса РФ, в пиковый сезон границу здесь за сутки пересекает 70 тыс. человек и 12 тыс. транспортных средств. В 2024 году границу через этот пункт пропуска пересекло почти 3 млн авто.

«Росгранстрой получил положительное заключение Главгосэкспертизы России на реконструкцию автомобильного пункта пропуска Адлер на границе с Абхазией. Он будет модернизирован по нацпроекту «Эффективная транспортная система», – говорится в сообщении.

В Минтрансе уточнили, что после проведения всех работ по реконструкции Адлер сможет пропускать в 9,5 раз больше транспортных средств в сутки – с 1,5 тыс. до 14,1 тыс., и почти в 3 раза больше пассажиров – с 28 тыс. до 80,5 тыс. человек в сутки. Количество полос движения составит 28, одновременно на пункте пропуска будут оформлять 100 авто, включая легковой, грузовой, негабаритный транспорт, минивэны и автобусы.

