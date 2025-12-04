В ПАРЛАМЕНТЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны. В нем приняли участие министр здравоохранения Республики Абхазия Эдуард Бутба, директор РУП «Абхазфармация» Рустам Адлейба, руководитель Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Дмитрий Тарба.

Эдуард Бутба рассказал депутатам о состоянии дел в сфере здравоохранения, о задачах, стоящих перед министерством, и перспективам развития данной отрасли.

Депутаты заслушали информацию от министра здравоохранения и директора РУП «Абхазфармация» о текущей ситуации с поставками, наличием и доступностью жизненно важных медикаментов.

Обсуждались меры по стабилизации и улучшению системы лекарственного обеспечения, включая вопросы логистики, ассортимента и финансирования.

В центре внимания были вопросы целевого использования средств, адресной помощи ветеранам, обеспечения протезно-ортопедическими изделиями, а также решения других социально-бытовых проблем лиц, пострадавших в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.