САИДА БУТБА УЧАСТВОВАЛА В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Председатель Верховного суда Республики Абхазия Саида Бутба по приглашению декана юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александра Голиченкова, приняла участие в совместной XXVI Международной научно-практической конференции Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и XXVII Международной научно-практической конференции «Кутафинские чтения» Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина на тему «Сила права и право силы: современный контекст».

Саида Бутба выступила с приветственным словом на пленарном заседании, в котором особо подчеркнула актуальность темы конференции «Сила права и право силы» в условиях современных глобальных вызовов.

Председатель Верховного суда также выступила на секционном заседании «Организация судебной и прокурорско-следственной деятельности «Jus et vis: диалектика формальности и справедливости в правоприменительной деятельности» с докладом на тему «Организационное обеспечение деятельности судов Республики Абхазия».

Также Саида Бутба приняла участие в дискуссиях секций «Качество высшего юридического образования», «Конституционное право России: базовые концепты и практика», «Модель подготовки судебного юриста: уровень специализированного высшего образования».