ОПРЕДЕЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ОСТАВЛЕНО БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ

Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия в составе председательствующего Генри Гамисония, судей Майи Квициния, Беслана Берулава рассмотрела кассационную жалобу на определение Коллегии судей Верховного суда от 14 октября 2025 года об оставлении без удовлетворения жалобы на постановление Генерального прокурора Республики Абхазия Адгура Агрба от 14 июля 2025 года о выдаче по запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации гражданина РФ Колерова Ильи Андреевича для привлечения к уголовной ответственности по части 4 статьи 160 УК Российской Федерации.