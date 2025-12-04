14 ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЙ СОЗДАНЫ В СГС

Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. На втором заседании Сухумского городского Собрания нового, восьмого, созыва, которое состоялось третьего декабря, решали в основном организационные вопросы. Первые три вопроса повестки дня были посвящены формированию постоянно действующих депутатских комиссий, избранию председателей и членов этих комиссий.

При обсуждении вопросов, председатель собрания Дмитрий Осия отметил, что члены комиссий будут работать с обращениями граждан и готовить решения по конкретным вопросам, таким как бюджет города, социальная политика, земельные вопросы и многие другие. И это, по его словам, налагает на депутатов особую ответственность.

В каждой комиссии проходят обсуждения проектов решений собрания, прежде чем вынести на голосование, членам комиссий и их председателям предстоит большая работа с департаментами, управлениями, отделами администрации столицы в пределах своей компетенции, они могут запрашивать материалы, необходимые для работы комиссии, проводить с другими комиссиями совместные заседания.

Осия подчеркнул, что при выборе председателей постоянно действующих комиссий следует опираться на полученное кандидатом образование, опыт, организаторские способности.

В новом созыве собрания почти равное количество тех, кто впервые стал депутатом и тех, кто избран повторно, их совместная работа безусловно должна принести положительные результаты.

Заместитель председателя собрания Инал Кишмария, предлагая кандидатуры, подчеркнул, что учитывает не только образование каждого, но и коммуникабельность, умение донести до коллег, до избирателей и общества в целом точку зрения комиссии по обсуждаемому вопросу или проекту решения.

Согласно Регламента собрания, председатели постоянно действующих депутатских комиссий избираются тайным голосованием.

Таким образом собрание приняло решение о создании четырнадцати постоянно действующих комиссий, а затем прошла процедура избрания председателей и определения составов комиссий.

Самой многочисленной стала комиссия по бюджету, налогам, финансам, экономике и прогнозированию, в неё вошли 10 депутатов, а председателем тайным голосованием был избран Беслан Квициния (тринадцатью голосами из девятнадцати).

Итак, решением собрания, в результате голосования, комиссию по вопросам строительства, архитектуры, и переименованию улиц, парков, скверов возглавил Давид Шакая; по социальной политике и здравоохранению – Беслан Барганджия; по образованию, науке, культуре и религии – Инал Тужба; по физической культуре и спорту – Инал Амичба; по делам молодежи, организации мероприятий и рекламе – Айк Календжян; по делам ветеранов, воспитанию допризывной молодежи и общественной безопасности – Лаша Квициния. Контрольно-ревизионную комиссию возглавил Роман Кутарба, а комиссию по вопросам земельных отношений, муниципального имущества и приватизации – Вячеслав Делба, комиссию по международным связям и связям с соотечественниками – Батал Эшба, по вопросам ЖКХ и энергетики – Астамур Гемуа, общественного транспорта и организации безопасности дорожного движения – Энвер Чамагуа.

Денис Инапшба, депутат трех созывов, будет руководить комиссией по работе с управами администрации города, а единственная девушка – депутат Собрания Эльвира Берая избрана председателем комиссии по экологии, туризму и вопросам животных.

На этом же заседании было принято решение о включении одного из депутатов нового созыва в состав Общественной комиссии по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемориальных досок.

Депутаты поддержали предложенную Дмитрием Осия кандидатуру Давида Шакая и включили его в состав Общественной комиссии.

Общественная комиссия при городском Собрании, которую возглавляет Арда Ашуба, директор АбИГИ, была создана в мае 2022 года. В её состав входят ученые, представители администрации города, общественных организаций, партий, министерства обороны, университета и депутат горсобрания.

Собрание принимает решения по переименованию и наименованию той или иной улицы, парка, сквера, установлению мемориальной доски на здании только с учетом рекомендаций Общественной комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба СГС.