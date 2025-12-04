 

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ СГБ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Новости Четверг, 04 декабря 2025 14:34
ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ СГБ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил сотрудников Службы государственной безопасности с Днем создания СГБ.

В поздравлении говорится:

«Уважаемые товарищи офицеры, ветераны и сотрудники Службы государственной безопасности Республики Абхазия!

Поздравляю вас с Днем создания Службы государственной безопасности – важнейшего государственного органа, учрежденного 4 декабря 1992 года Постановлением Верховного Совета, которое подписал Владислав Ардзинба.

СГБ занимает особое место в системе обеспечения безопасности Республики. Вы честно и ответственно несете службу, защищаете государственные интересы, безопасность наших граждан и устойчивость конституционного строя, профессионально выполняя свой долг перед Родиной.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые стояли у истоков службы и сегодня передают свой бесценный опыт и знания молодым сотрудникам, укрепляя преемственность и высокие традиции органов государственной безопасности.

Желаю вам крепкого здоровья, выдержки, дальнейших успехов в службе и благополучия вашим семьям. Пусть ваша важная и ответственная работа всегда будет отмечена уважением и признательностью нашего народа.

С праздником!»

