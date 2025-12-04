 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТОЛИЦЫ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ УЛИЦ

Новости Четверг, 04 декабря 2025 18:46
АДМИНИСТРАЦИЯ СТОЛИЦЫ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ УЛИЦ

Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Коммунальные службы Администрации города Сухум продолжают системно работать над улучшением качества городской среды. Так, ведутся работы по благоустройству на улице Воронова. В рамках осуществляемых работ, особое внимание уделяется состоянию зеленых насаждений. В этой связи, начался комплекс мероприятий по удалению опасных деревьев и очистке столичных улиц.

На очередном выездном заседании комиссии по благоустройству было принято решение о необходимости ликвидации двух больных деревьев платана по улице Воронова, которые представляли опасность, как для водителей, так и для пешеходов.

На их месте будут высажены новые деревья в количестве трех платанов, которые уже заказаны. Также в целях улучшения городской среды, на данной улице планируется высадка нескольких цветочных кустарников.

В администрации напоминают, что удаление деревьев проводится только при наличии соответствующего разрешения от комиссии по благоустройству, в состав которой входят представители Госкомитета по экологии и Института экологии.

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

