В МИД ПРИНЯЛИ ДЕЛЕГАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ИЗ ТУРЦИИ

Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц принял президента Федерации абхазских культурных центров в Турции Яуза Атрышба, возглавляющего делегацию соотечественников. Во встрече приняли участие полномочный представитель Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрахим Авидзба и начальник Департамента Ближнего Востока и Африки МИД Артур Гагулия.

Олег Барциц поздравил Яуза Атрышба с победой на выборах и выразил уверенность, что он также достойно будет нести это высокое звание, как достойно стоял со своим народом во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

Министр отметил важность совместной работы, которую проводят Федерация абхазских культурных центров в Турции и Полномочное представительство Республики Абхазия в Турецкой Республике.

«Мы выстраиваем эту работу настойчиво и в последнее время уделяем большое внимание совместной работе, так как для нас важно, как наши братья, проживающие в Турции, воспринимают те события, которые происходят в Абхазии. Сегодня динамичный период развития нашей страны, когда мы при поддержке нашего стратегического союзника Российской Федерации выстраиваем свой государственный проект. Для нас очень важно, чтобы наши братья, наши соотечественники во всем мире знали, какие процессы происходят в Абхазии и содействовали этим процессам», – сказал Олег Барциц.

Президент Федерации абхазских культурных центров в Турции Яуз Атрышба поблагодарил министра и отметил, что выборы прошли хорошо.

«Мы выиграли. Там проигравших нет. Кто бы ни выиграл у нас один путь, одни мысли, все было бы хорошо в любом случае. Для нас государственная политика Республики Абхазия – это и политика диаспоры», – сказал он.

Полномочный представитель Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрахим Авидзба рассказал о наличии проектов по взаимодействию с соотечественниками из Турции и других стран.

«Я хочу сказать своим соотечественникам и тем, кто здесь, и тем, кто в Турции: мы все вместе, у нас одна Родина. Наше государство одно, и мы должны работать на его благо. Это наша задача, и мы, безусловно, будем единогласно стремиться к реализации этих задач. Уверен, программы, о которых мы говорили выше, будут реализованы», – сказал Ибрахим Авидзба.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия МИД и Федерации абхазских культурных центров в Турции, возможности реализации совместных гуманитарных и культурных проектов.