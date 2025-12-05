 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

РАСКРЫТА ПРЕСТУПНАЯ ГРУППИРОВКА, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ НЕЗАКОННОЙ ПРОДАЖЕЙ И ОФОРМЛЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Новости Пятница, 05 декабря 2025 13:07
РАСКРЫТА ПРЕСТУПНАЯ ГРУППИРОВКА, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ НЕЗАКОННОЙ ПРОДАЖЕЙ И ОФОРМЛЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Следственным управлением МВД Абхазии по результатам проведенных процессуальных проверок возбуждены уголовные дела в отношении Гумба С. А., Лазба А. Г, Цугба Ф. В и Калягиной А. В.

В рамках проведения проверок допрошено 179 лиц, произведено 58 осмотров. Направлено на судебно-почерковедческую экспертизу 51 документ, по которым уже получено 6 заключений. Доследственные проверки велись с 2024 года, произведен большой объем следственных действий и сбора неопровержимых доказательств причастности подозреваемых лиц для определения признаков состава преступлений уголовной направленности.

В частности, Гумба Сусана Акакиевна подозревается в совершении шести фактов мошеннических действий в особо крупном размере, в том числе пособничестве в совершении умышленного преступления. Вторая фигурантка уголовного дела - Лазба Астанда Георгиевна подозревается в двух фактах аналогичных преступных деяний. Цугба Феликс Вячеславович подозревается в двух эпизодах совершения мошеннических действий в особо крупном размере и пособничестве совершения одного из этих преступлений. Так же в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере подозревается Калягина Анна Владимировна.

Согласно материалам уголовных дел в результате преступных деяний вышеназванных лиц путем обмана и злоупотребления доверием в отношении пяти потерпевших граждан РФ, Вторушина Н. Ю. , Базырина П. К., Ваганова Д. В., Ситулиной Н. Н., Столярова К. М. были совершены хищения денежных средств в результате мошеннических действия по продаже и оформлению земельных участков на территории Республики Абхазия. По заявлениям потерпевших общая сумма ущерба составила 11.716.699 рублей.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. 04.12.2025 г. подозреваемая Гумба С. А. задержана в порядке ст. 91 УПК РА. В ходе предварительного следствия так же будет дана правовая оценка действий иных должностных лиц – фигурантов уголовных дел.

В соответствии с ч. 7 ст. 19 прим.1 УПК РА названное или изображенное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.

Об этом сообщает сайт МВД.

