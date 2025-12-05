 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БЕСЛАН ТАРБА: НЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ ПРИЗЫВА В АБХАЗСКУЮ АРМИЮ

Новости Пятница, 05 декабря 2025 13:18
Оцените материал
(0 голосов)
БЕСЛАН ТАРБА: НЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ ПРИЗЫВА В АБХАЗСКУЮ АРМИЮ

Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Абхазии проходит очередная плановая призывная кампания. Граждане Абхазии, достигшие призывного возраста, призываются на срочную военную службу традиционно с 1 октября по 31 декабря. В интервью Абхазскому телевидению военком Беслан Тарба подчеркнул, что призывная кампания началась 1 октября, во всех районах в соответствии с указом президента и распоряжении Кабинета Министров работают медицинские призывные комиссии.

«Я много раз говорил это и еще раз повторяю, чтобы и призывники, и их родители имели представление о призыве. Отбирают призывников по состоянию здоровья и привозят на утверждение и отправку в войска в Республиканскую призывную комиссию. Минздрав предоставил и направил опытных врачей для медосвидетельствования. Мы в военкомате реагируем на любой «каприз» призывника. Если он имеет некоторые проблемы со здоровьем, то в случае необходимости у нас есть возможность отправить молодого человека на медобследование», – уточнил корр. АТ Беслан Тарба.

Он еще раз подчеркнул, что призывная кампания проходит в тесном взаимодействии с администрациями городов и районов. Есть соответствующий указ президента страны и два раза в год в Абхазии идет призыв на воинскую службу. В указе все четко и ясно расписано кто и что должен делать в структурах, все знают свои функциональные обязанности. В обязанности гражданина, подлежащему отправке на военную службу в ходе осеннего призыва, входит явка в военкомат в сроки, указанные в повестке, на медицинское освидетельствование.

Прохождение медицинского освидетельствования – обязательная процедура. В ходе осмотра сразу несколькими врачами разных специальностей выясняется, годен ли военнообязанный к службе в армии, либо ему необходимо предоставить отсрочку или вовсе освободить от прохождения службы. Признанные годными военнообязанные получают повестку и прибывают в пункт сбора.

«Думаю, что в декабре месяце мы будем подходить к процессу призыва более жестко и реагировать, поскольку это конец года. Те призывники, которые что-то выжидают, получив одну, затем вторую повестку, пусть уже явятся в военные комиссариаты по месту проживания. У нас нет выбора, и мы на основании закона обязаны реагировать на уклонистов», – предупредил военком.

В соответствии с действующим законодательством Военный комиссариат республики будет передавать списки данной категории лиц в срочном порядке в органы внутренних дел для их розыска и доставки в комиссариат.

Беслан Тарба отметил, что процесс призывной кампании открытый, и комиссариат приглашает ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.., родителей призывников, представителей разных силовых структур, журналистов.

Тарба обратился к родителям военнообязанных не бояться призыва в абхазскую армию. Если пришла повестка из военкомата, многие родители и призывники испытывают растерянность. В таком случае важно понимать, что призыв в армию – это не конец света, а ситуация, требующая грамотных действий.

Служба в абхазской армии сегодня проходит в обстановке относительной стабильности и в пределах родной республики.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 05 декабря 2025 13:33

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РАСКРЫТА ПРЕСТУПНАЯ ГРУППИРОВКА, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ НЕЗАКОННОЙ ПРОДАЖЕЙ И ОФОРМЛЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АГУ ОТМЕТЯТ 100-ЛЕТИЕ МАРГАРИТЫ ЛАДАРИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.