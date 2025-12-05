БЕСЛАН ТАРБА: НЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ ПРИЗЫВА В АБХАЗСКУЮ АРМИЮ

Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Абхазии проходит очередная плановая призывная кампания. Граждане Абхазии, достигшие призывного возраста, призываются на срочную военную службу традиционно с 1 октября по 31 декабря. В интервью Абхазскому телевидению военком Беслан Тарба подчеркнул, что призывная кампания началась 1 октября, во всех районах в соответствии с указом президента и распоряжении Кабинета Министров работают медицинские призывные комиссии.

«Я много раз говорил это и еще раз повторяю, чтобы и призывники, и их родители имели представление о призыве. Отбирают призывников по состоянию здоровья и привозят на утверждение и отправку в войска в Республиканскую призывную комиссию. Минздрав предоставил и направил опытных врачей для медосвидетельствования. Мы в военкомате реагируем на любой «каприз» призывника. Если он имеет некоторые проблемы со здоровьем, то в случае необходимости у нас есть возможность отправить молодого человека на медобследование», – уточнил корр. АТ Беслан Тарба.

Он еще раз подчеркнул, что призывная кампания проходит в тесном взаимодействии с администрациями городов и районов. Есть соответствующий указ президента страны и два раза в год в Абхазии идет призыв на воинскую службу. В указе все четко и ясно расписано кто и что должен делать в структурах, все знают свои функциональные обязанности. В обязанности гражданина, подлежащему отправке на военную службу в ходе осеннего призыва, входит явка в военкомат в сроки, указанные в повестке, на медицинское освидетельствование.

Прохождение медицинского освидетельствования – обязательная процедура. В ходе осмотра сразу несколькими врачами разных специальностей выясняется, годен ли военнообязанный к службе в армии, либо ему необходимо предоставить отсрочку или вовсе освободить от прохождения службы. Признанные годными военнообязанные получают повестку и прибывают в пункт сбора.

«Думаю, что в декабре месяце мы будем подходить к процессу призыва более жестко и реагировать, поскольку это конец года. Те призывники, которые что-то выжидают, получив одну, затем вторую повестку, пусть уже явятся в военные комиссариаты по месту проживания. У нас нет выбора, и мы на основании закона обязаны реагировать на уклонистов», – предупредил военком.

В соответствии с действующим законодательством Военный комиссариат республики будет передавать списки данной категории лиц в срочном порядке в органы внутренних дел для их розыска и доставки в комиссариат.

Беслан Тарба отметил, что процесс призывной кампании открытый, и комиссариат приглашает ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.., родителей призывников, представителей разных силовых структур, журналистов.

Тарба обратился к родителям военнообязанных не бояться призыва в абхазскую армию. Если пришла повестка из военкомата, многие родители и призывники испытывают растерянность. В таком случае важно понимать, что призыв в армию – это не конец света, а ситуация, требующая грамотных действий.

Служба в абхазской армии сегодня проходит в обстановке относительной стабильности и в пределах родной республики.