июня 24 2024

В АГУ ОТМЕТЯТ 100-ЛЕТИЕ МАРГАРИТЫ ЛАДАРИЯ

Пятница, 05 декабря 2025
В АГУ ОТМЕТЯТ 100-ЛЕТИЕ МАРГАРИТЫ ЛАДАРИЯ

Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. 9 декабря 2025 года в Абхазском государственном университете состоится День памяти, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося учёного-тургеневеда, доктора филологических наук, профессора АГУ, академика Академии наук Абхазии – Маргариты Глебовны Ладария.

Кафедра русской и зарубежной литературы АГУ приглашает всех принять участие в этом значимом юбилейном мероприятии, получившем название «Жизнь в слове и науке».

Торжественные мероприятия начнутся в 10:00 с открытия мемориальной доски на доме, где проживала М.Г. Ладария, по адресу: г. Сухум, ул. Г. К. Агрба, 37.

Основная программа пройдет в Актовом зале Абхазского государственного университета. Начало торжественной части в 12:00.

В рамках мероприятия запланированы выступления ведущих учёных Абхазии.

В программе будут представлены документальный фильм о жизни и деятельности М.Г. Ладария, а также музыкально-литературная композиция, подготовленная студентами филологического факультета АГУ.

Это дань уважения профессору, чья жизнь была полностью посвящена литературе и воспитанию поколений, и для которой «Литература – это совесть общества, его душа» (Д.С. Лихачев).

