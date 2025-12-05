 

ДЖАНСУХ НАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СЕРГЕЕМ АКСЁНОВЫМ

Новости Пятница, 05 декабря 2025 13:44
ДЖАНСУХ НАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СЕРГЕЕМ АКСЁНОВЫМ

Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Делегация Правительства Абхазии во главе с вице-премьером Джансухом Нанба находится с рабочим визитом в Республике Крым. 5 декабря в Симферополе состоится Шестое заседание Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Советом министров Республики Крым (Российская Федерация) и Кабинетом министров Республики Абхазия.

До начала заседания глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял вице-премьера Абхазии Джансуха Нанба.

Джансух Нанба возглавляет абхазскую часть комиссии, сопредседателем комиссии от Республики Крым является заместитель председателя Совета министров Республики Крым – постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов.

Приветствуя делегацию Абхазии Сергей Аксёнов поблагодарил президента Бадру Гунба за позицию по отношению к Республике Крым.

«Мы готовы наше сотрудничество расширять. Уверен, есть вопросы, которые интересны и вам, и нам. Хочу заверить, что мы всегда настроены конструктивно», – сказал Сергей Аксёнов.

Джансух Нанба передал Сергею Аксёнову приветствие от имени президента Абхазии Бадры Гунба.

Отметил, что есть конкретные результаты сотрудничества с Республикой Крым, также есть вопросы, которые надо актуализировать.

«Для Республики Абхазия сотрудничество с Республикой Крым является приоритетным направлением», – отметил Джансух Нанба.

Об этом сообщает сайт КМ.

