В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ ЕЩЕ ОДНУ СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ

Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Тимур Агрба посетил открытие спортплощадки на улице Эшба, 173. Всего в столице открыты восемь новых спортивных площадок. Пять из них находятся на территории средних общеобразовательных школ (сш №16, 14, 12, 7 и 5). Три спортплощадки во дворах многоэтажных домов столицы – одна по улице Аргун в Новом районе и две по улице Эшба.