В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ ЕЩЕ ОДНУ СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ

Новости Пятница, 05 декабря 2025 14:24
Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Тимур Агрба посетил открытие спортплощадки на улице Эшба, 173. Всего в столице открыты восемь новых спортивных площадок. Пять из них находятся на территории средних общеобразовательных школ (сш №16, 14, 12, 7 и 5). Три спортплощадки во дворах многоэтажных домов столицы – одна по улице Аргун в Новом районе и две по улице Эшба.

«Восемь универсальных спортивных площадок на территории города Сухум – это существенный вклад в развитие спорта и молодежи. Спортивные тренажеры на площадке пользуются спросом не только детей, но и старшего поколения. Хочу выразить от себя лично и от всех горожан большую благодарность за проделанную качественную и добросовестную работу», – сказал Тимур Агрба.

Он вручил благодарственное письмо от Администрации города Сухум председателю совета краснодарского регионального отделения движения «Россия Молодая» Роману Марченко.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 05 декабря 2025 14:27

