СТАЛ ИЗВЕСТЕН СТАРТОВЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ ФНЛ НА МАТЧ С КОМАНДОЙ МЕДИАЛИГИ В СУХУМЕ

Новости Пятница, 05 декабря 2025 14:30
СТАЛ ИЗВЕСТЕН СТАРТОВЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ ФНЛ НА МАТЧ С КОМАНДОЙ МЕДИАЛИГИ В СУХУМЕ

Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Определился стартовый состав сборной Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на товарищеский матч с командой Медиалиги. Встреча состоится в пятницу, 5 декабря.

Стартовый состав сборной ФНЛ: Никита Чагров («Ротор»), Олег Красильниченко («Волга» Ульяновск), Алан Багаев («Алания»), Александр Иваньков («Торпедо» Москва), Павел Котов («Велес» Москва), Илья Жигулёв, Заур Тарба (оба — «Черноморец» Новороссийск), Кирилл Фольмер («Волга» Ульяновск), Лука Багателия («Факел»), Кирилл Панченко (тренер «Динамо-2»), Альбек Гонгапшев («Шинник»).

Запасные игроки: Сергей Волков, Георгий Юдинцев, Илья Дятлов, Вадим Карпов, Илья Клементьев, Валерий Чуперка, Садыг Багиев, Александр Гаглоев, Илья Сафронов, Илья Юрченко, Владлен Бабаев.

Команды сыграют на стадионе «Динамо» в Сухуме (Абхазия). Начало встречи – в 18:00 МСК. Прямая трансляция доступна по ссылке на канале VK Спорт.

Игра пройдет по медийным правилам: команды проведут два тайма по 25 минут чистого времени.

Перед встречей зрителей ждет серия буллиталити, результат которой определит, какая из команд начнёт игру с преимуществом.

Первый матч между сборными ФНЛ и Медиалиги состоялся в 2023 году в Дагестане и завершился победой профессионалов со счётом 4:0.

