июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
октября 14 2023
июля 15 2020
МВД УСИЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

Пятница, 05 декабря 2025
Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В ходе инспектирования сотрудниками УУМ МОБ УВД по Гагрскому району были выявлены три факта реализации нелегальной пиротехнической продукции, о чем составлены соответствующие протоколы и направлены в Гагрский районный суд. Петарды и фейерверки были изъяты.

Проверки мест продажи пиротехники продолжатся, охватывая рынки, магазины, ларьки и временные палатки. Сотрудники милиции предупреждают продавцов об обязательном наличии сертификатов на реализуемую продукцию.

В соответствии с приказом вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут, такие специализированные проверки проводятся по всей республике.

Данные контрольные меры направлены на обеспечение безопасности граждан при использовании пиротехнических изделий.

Об этом сообщает сайт МВД.

Последнее изменение Пятница, 05 декабря 2025 14:39

