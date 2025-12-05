МВД УСИЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В ходе инспектирования сотрудниками УУМ МОБ УВД по Гагрскому району были выявлены три факта реализации нелегальной пиротехнической продукции, о чем составлены соответствующие протоколы и направлены в Гагрский районный суд. Петарды и фейерверки были изъяты.
Проверки мест продажи пиротехники продолжатся, охватывая рынки, магазины, ларьки и временные палатки. Сотрудники милиции предупреждают продавцов об обязательном наличии сертификатов на реализуемую продукцию.
В соответствии с приказом вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут, такие специализированные проверки проводятся по всей республике.
Данные контрольные меры направлены на обеспечение безопасности граждан при использовании пиротехнических изделий.
Об этом сообщает сайт МВД.
Последнее от Super User
