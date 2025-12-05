МВД УСИЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В ходе инспектирования сотрудниками УУМ МОБ УВД по Гагрскому району были выявлены три факта реализации нелегальной пиротехнической продукции, о чем составлены соответствующие протоколы и направлены в Гагрский районный суд. Петарды и фейерверки были изъяты.