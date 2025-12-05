В МВД ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ИЗ ТУРЦИИ

Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут принял делегацию соотечественников из Турции во главе с новым руководителем Федерации абхазских культурных центров Явузом Атрышба.

Министр поздравил Явуза Атрышба с избранием руководителем Федерации абхазских культурных центров и пожелал всей Федерации успехов в их благородном деле.

«Избрание человека с глубоким пониманием абхазской культуры и традиций, безусловно, станет залогом успешной реализации поставленных перед Федерацией задач», – отметил Киут.

В ходе встрече обсуждались вопросы укрепления связей между Республикой Абхазия и абхазской диаспорой в Турции.

Роберт Киут подчеркнул важность сохранения абхазской идентичности и языка среди соотечественников за рубежом и выразил готовность оказывать всяческую поддержку инициативам, направленным на укрепление культурных связей.

Министр также отметил, что правительство Абхазии уделяет приоритетное внимание вопросам репатриации соотечественников. Он подчеркнул, что возвращение абхазов на историческую родину является важной задачей, и государство готово предоставить необходимую помощь и всяческую поддержку репатриантам.

Явуз Атрышба выразил благодарность министру за теплый прием и отметил свою готовность работать на благо абхазского народа.

