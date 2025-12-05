 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МВД ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ИЗ ТУРЦИИ

Новости Пятница, 05 декабря 2025 14:39
Оцените материал
(0 голосов)
В МВД ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ИЗ ТУРЦИИ

Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут принял делегацию соотечественников из Турции во главе с новым руководителем Федерации абхазских культурных центров Явузом Атрышба.

Министр поздравил Явуза Атрышба с избранием руководителем Федерации абхазских культурных центров и пожелал всей Федерации успехов в их благородном деле.

«Избрание человека с глубоким пониманием абхазской культуры и традиций, безусловно, станет залогом успешной реализации поставленных перед Федерацией задач», – отметил Киут.

В ходе встрече обсуждались вопросы укрепления связей между Республикой Абхазия и абхазской диаспорой в Турции.

Роберт Киут подчеркнул важность сохранения абхазской идентичности и языка среди соотечественников за рубежом и выразил готовность оказывать всяческую поддержку инициативам, направленным на укрепление культурных связей.

Министр также отметил, что правительство Абхазии уделяет приоритетное внимание вопросам репатриации соотечественников. Он подчеркнул, что возвращение абхазов на историческую родину является важной задачей, и государство готово предоставить необходимую помощь и всяческую поддержку репатриантам.

Явуз Атрышба выразил благодарность министру за теплый прием и отметил свою готовность работать на благо абхазского народа.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 05 декабря 2025 14:43

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МВД УСИЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ ВЛАСТИ КРЫМА И АБХАЗИИ УТВЕРДИЛИ ПЛАН СОТРУДНИЧЕСТВА НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.