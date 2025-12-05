 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЛАСТИ КРЫМА И АБХАЗИИ УТВЕРДИЛИ ПЛАН СОТРУДНИЧЕСТВА НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА

Новости Пятница, 05 декабря 2025 14:43
Оцените материал
(0 голосов)
ВЛАСТИ КРЫМА И АБХАЗИИ УТВЕРДИЛИ ПЛАН СОТРУДНИЧЕСТВА НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА

Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Крым с официальным визитом прибыла делегация Кабинета министров Абхазии. В пятницу в Симферополе состоялось заседание совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между правительствами Крыма и Абхазии, на котором обсуждался план сотрудничества республик на 2025-2027 годы, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Как отметил зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, Абхазия является настоящим другом Крыма. По его словам, сотрудничество между двумя республиками имеет разносторонний характер и большие перспективы.

Вице-премьер правительства Абхазии Джамсух Нанба в свою очередь отметил, что работа совместной комиссии уже показывает определенные результаты.

«Есть направления, которые мы хотим развивать дальше. Абхазия обладает рядом экономических, социальных, гуманитарных преимуществ, как и Крым обладает достаточно серьезным потенциалом. Наша задача – выступить площадкой, на которой предприниматели Крыма и Абхазии могут взаимодействовать и реализовывать крупные проекты», – сказал Нанба.

В ходе заседания комиссии стороны обсудили план мероприятий на ближайшие три года. В частности, принято решение организовать реверсную бизнес-миссию из Абхазии в Крым, а также презентовать экономический и инвестиционный потенциал Абхазии на Ялтинском экономическом форуме.

В области сельского хозяйства отмечена необходимость обмена опытом по выращиванию и переработке эфиромасличного сырья. Также стороны условились сформировать список абхазских компаний, заинтересованных во взаимодействии с представителями агропромышленного комплекса Крыма.

В области промышленности решено наладить поставки из Крыма товаров электроприборостроения, сварочного оборудования, косметики, продукции химпрома, из Абхазии – цитрусовых, безалкогольных напитков и воды.

Также Крым планирует содействовать Абхазии в проведении презентации ее туристического потенциала на форуме «ТуристЭкспо. Крым» в Ялте и провести для руководителей абхазских туркомпаний информационно-ознакомительный тур по полуострову.

https://crimea.ria.ru/20251205/krym-i-abkhaziya-utverdili-plan-sotrudnichestva-na-blizhayshie-tri-goda

Прочитано 0 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В МВД ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ИЗ ТУРЦИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.