ВЛАСТИ КРЫМА И АБХАЗИИ УТВЕРДИЛИ ПЛАН СОТРУДНИЧЕСТВА НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА

Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Крым с официальным визитом прибыла делегация Кабинета министров Абхазии. В пятницу в Симферополе состоялось заседание совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между правительствами Крыма и Абхазии, на котором обсуждался план сотрудничества республик на 2025-2027 годы, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Как отметил зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, Абхазия является настоящим другом Крыма. По его словам, сотрудничество между двумя республиками имеет разносторонний характер и большие перспективы.

Вице-премьер правительства Абхазии Джамсух Нанба в свою очередь отметил, что работа совместной комиссии уже показывает определенные результаты.

«Есть направления, которые мы хотим развивать дальше. Абхазия обладает рядом экономических, социальных, гуманитарных преимуществ, как и Крым обладает достаточно серьезным потенциалом. Наша задача – выступить площадкой, на которой предприниматели Крыма и Абхазии могут взаимодействовать и реализовывать крупные проекты», – сказал Нанба.

В ходе заседания комиссии стороны обсудили план мероприятий на ближайшие три года. В частности, принято решение организовать реверсную бизнес-миссию из Абхазии в Крым, а также презентовать экономический и инвестиционный потенциал Абхазии на Ялтинском экономическом форуме.

В области сельского хозяйства отмечена необходимость обмена опытом по выращиванию и переработке эфиромасличного сырья. Также стороны условились сформировать список абхазских компаний, заинтересованных во взаимодействии с представителями агропромышленного комплекса Крыма.

В области промышленности решено наладить поставки из Крыма товаров электроприборостроения, сварочного оборудования, косметики, продукции химпрома, из Абхазии – цитрусовых, безалкогольных напитков и воды.

Также Крым планирует содействовать Абхазии в проведении презентации ее туристического потенциала на форуме «ТуристЭкспо. Крым» в Ялте и провести для руководителей абхазских туркомпаний информационно-ознакомительный тур по полуострову.

https://crimea.ria.ru/20251205/krym-i-abkhaziya-utverdili-plan-sotrudnichestva-na-blizhayshie-tri-goda