В ОЧАМЧЫРЕ РЕМОНТИРУЮТ ОДНУ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦ

Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. На улице Апсха Леона в Очамчыре, активно ведутся работы по укладке нового асфальтового покрытия протяжённостью около 3,8 км, выполняемые фирмой-подрядчиком «Абхазрегионстрой».

Замглавы Администрации Очамчырского района Отар Акаба выразил надежду на завершение работ до конца текущего года, подчеркнув зависимость от благоприятных погодных условий и отсутствия технических задержек. Зам. главы призвал жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с объездом ремонтных зон.

Более тридцати лет одна из центральных улиц города была в неудовлетворительном состоянии, создавая неудобства жителям.

Даур Гулия, директор асфальтного завода, акцентировал внимание на многочисленных факторах, влияющих на сроки завершения работ. Ключевыми элементами являются стабильное водоснабжение, наличие топлива и благоприятные погодные условия. При их соблюдении, укладка асфальта будет завершена в запланированный срок.

Новое асфальтовое покрытие на улице Апсха Леона станет важным шагом в улучшении инфраструктуры города, обеспечив комфорт для всех жителей, страдающих от пыли и грязи на протяжении более тридцати лет из-за плохого состояния дороги.