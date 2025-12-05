В ОЧАМЧЫРЕ РЕМОНТИРУЮТ ОДНУ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦ
Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. На улице Апсха Леона в Очамчыре, активно ведутся работы по укладке нового асфальтового покрытия протяжённостью около 3,8 км, выполняемые фирмой-подрядчиком «Абхазрегионстрой».
Более тридцати лет одна из центральных улиц города была в неудовлетворительном состоянии, создавая неудобства жителям.
Даур Гулия, директор асфальтного завода, акцентировал внимание на многочисленных факторах, влияющих на сроки завершения работ. Ключевыми элементами являются стабильное водоснабжение, наличие топлива и благоприятные погодные условия. При их соблюдении, укладка асфальта будет завершена в запланированный срок.
Новое асфальтовое покрытие на улице Апсха Леона станет важным шагом в улучшении инфраструктуры города, обеспечив комфорт для всех жителей, страдающих от пыли и грязи на протяжении более тридцати лет из-за плохого состояния дороги.
