УЧИТЕЛЯМ ПРЕЗЕНТОВАЛИ НОВЫЙ УЧЕБНИК ГЕОГРАФИИ АБХАЗИИ ДЛЯ 9-ГО КЛАССА
Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В школе-интернате им. С.П. Басария прошла презентация нового учебника географии Абхазии для 9-го класса, ставшего важным шагом в развитии национального образования. Семинар собрал учителей географии из Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов.
Этот учебник знаменует собой возвращение к отдельному изучению географии Абхазии, предмету, которому теперь отводится два часа в неделю. Ранее, переизданный в 2011 году первый учебник для 8-9 классов, преподавался лишь в рамках курса географии России.
Инициатива Министерства образования, основанная на договоре с Абхазским государственным университетом (2016 год), дала старт созданию нового учебника, охватывающего физическую, экономическую и социальную географию Абхазии.
Авторами учебника выступили: Инга Васильевна Тания, кандидат географических наук, доцент, заслуженный деятель науки РА; Майя Джемаловна Кайтанба, кандидат географических наук, доцент, декан факультета географии и туризма АГУ; Нури Валериевич Багапш, кандидат географических наук, доцент кафедры географии АГУ.
