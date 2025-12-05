 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

УЧИТЕЛЯМ ПРЕЗЕНТОВАЛИ НОВЫЙ УЧЕБНИК ГЕОГРАФИИ АБХАЗИИ ДЛЯ 9-ГО КЛАССА

Новости Пятница, 05 декабря 2025 15:30
УЧИТЕЛЯМ ПРЕЗЕНТОВАЛИ НОВЫЙ УЧЕБНИК ГЕОГРАФИИ АБХАЗИИ ДЛЯ 9-ГО КЛАССА

Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В школе-интернате им. С.П. Басария прошла презентация нового учебника географии Абхазии для 9-го класса, ставшего важным шагом в развитии национального образования. Семинар собрал учителей географии из Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов.

Этот учебник знаменует собой возвращение к отдельному изучению географии Абхазии, предмету, которому теперь отводится два часа в неделю. Ранее, переизданный в 2011 году первый учебник для 8-9 классов, преподавался лишь в рамках курса географии России.

Инициатива Министерства образования, основанная на договоре с Абхазским государственным университетом (2016 год), дала старт созданию нового учебника, охватывающего физическую, экономическую и социальную географию Абхазии.

Авторами учебника выступили: Инга Васильевна Тания, кандидат географических наук, доцент, заслуженный деятель науки РА; Майя Джемаловна Кайтанба, кандидат географических наук, доцент, декан факультета географии и туризма АГУ; Нури Валериевич Багапш, кандидат географических наук, доцент кафедры географии АГУ.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГАЛСКОГО ГУМАНИТАРНОГО КОЛЛЕДЖА ЭЛЕОНОРА МЯГКОВА – ПОБЕДИТЕЛЬ В СПЕЦИАЛЬНОЙ НОМИНАЦИИ ОТ ВДЦ «СМЕНА» ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В ШЕСТОМ ЗАСЕДАНИЕ СОВМЕСТНОЙ КОМИССИИ ПО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
