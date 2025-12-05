 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В ШЕСТОМ ЗАСЕДАНИЕ СОВМЕСТНОЙ КОМИССИИ ПО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Симферополе проходит Шестое заседание Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Советом министров Республики Крым (Российская Федерация) и Кабинетом министров Республики Абхазия.

Вице-премьер Правительства Абхазии Джансух Нанба возглавляет абхазскую часть комиссии, сопредседателем комиссии от Республики Крым является заместитель председателя Совета министров Республики Крым – постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий Мурадов.

В состав делегации Абхазии входят: заместитель министра иностранных дел Одиссей Бигвава, заместитель министра туризма Дмитрий Зантария, заместитель министра культуры Динара Смыр,

заместитель министра сельского хозяйства Дмитрий Хагуш, заместитель председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Беслан Карчава, руководитель отдела общего, среднего и профессионального образования Министерства просвещения Майя Цибулевская, начальник управления транспорта Министерства экономики Астамур Бганба. об этом сообщает пресс-служба КМ.

 

