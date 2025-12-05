 

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ АЛИСУ ГИЦБА С ЮБИЛЕЕМ

Новости Пятница, 05 декабря 2025 19:39
ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ АЛИСУ ГИЦБА С ЮБИЛЕЕМ

Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил Народную артистку Абхазии и заслуженную артистку России Алису Гицба с юбилеем.

«Уважаемая Алиса Шалвовна!

От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Ваш яркий талант, неиссякаемая сценическая энергия и глубокая преданность искусству уже много лет трогают сердца зрителей – в Абхазии и далеко за её пределами. Каждое Ваше появление на сцене становится событием, наполненным искренностью, силой чувств и высочайшим мастерством.

Вы – одна из тех, кем по праву гордится наша страна и наш народ. Ваш вклад в развитие культуры значим, глубок и заслуживает самого искреннего признания.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла и неизменного вдохновения. Пусть каждый новый этап Вашего творческого пути приносит радость, новые достижения и тепло благодарных зрителей».

