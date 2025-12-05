 

июня 24 2024

СОВЕЩАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ

Пятница, 05 декабря 2025 19:40
Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Администрации Сухума прошло совещание оперативного штаба по борьбе с незаконным присоединением к электрическим сетям. В совещании участвовали главы управ микрорайонов столицы, а также представители Госстандарта, прокуратуры, УВД и Черноморэнерго.

В июле оперштаб возобновил работу под председательством заместителя главы Администрации Инала Авидзба.

С июля зафиксировано 356 нарушений, изъято 79 единиц маининг-машин.

«С июля работа не прекращалась, ежедневно мы на связи с членами оперштаба. Провели рейды на территориях управ в районах города. Все акты передаём в Госстандарт и Энергонадзор», – сказал Инал Авидзба.

Он поручил усилить работу по выявлению машин по добыче криптовалюты в подвалах и чердаках многоквартирных домов, а также в заброшенных, нежилых домовладениях на территории управ.

На совещании также обозначили, что необходимо активнее уведомлять население о том, куда обращаться для получения разрешения на присоединение к электросетям общего пользования (памятка прилагается ниже).

Члены оперштаба еще раз напоминают о существовании горячей линии МВД: по номеру телефона «+7 940 920 20 95» можно сообщить об адресах, где установлены маининг аппараты.

Прочитано 11 раз

