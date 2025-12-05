СОВЕЩАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ
Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Администрации Сухума прошло совещание оперативного штаба по борьбе с незаконным присоединением к электрическим сетям. В совещании участвовали главы управ микрорайонов столицы, а также представители Госстандарта, прокуратуры, УВД и Черноморэнерго.
В июле оперштаб возобновил работу под председательством заместителя главы Администрации Инала Авидзба.
С июля зафиксировано 356 нарушений, изъято 79 единиц маининг-машин.
«С июля работа не прекращалась, ежедневно мы на связи с членами оперштаба. Провели рейды на территориях управ в районах города. Все акты передаём в Госстандарт и Энергонадзор», – сказал Инал Авидзба.
Он поручил усилить работу по выявлению машин по добыче криптовалюты в подвалах и чердаках многоквартирных домов, а также в заброшенных, нежилых домовладениях на территории управ.
На совещании также обозначили, что необходимо активнее уведомлять население о том, куда обращаться для получения разрешения на присоединение к электросетям общего пользования (памятка прилагается ниже).
Члены оперштаба еще раз напоминают о существовании горячей линии МВД: по номеру телефона «+7 940 920 20 95» можно сообщить об адресах, где установлены маининг аппараты.
Последнее от Super User
- ДЖАНСУХ НАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВМИНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЮРИЕМ ГОЦАНЮКОМ
- ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ И КРЫМА ВЫРАЗИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В РАЗВИТИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
- ПРЕЗИДЕНТ ПОБЫВАЛ НА ОДНОМ ИЗ ПОЛИГОНОВ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
- В АБХАЗИИ ВЫПИСАЛИ ТРОИХ ПОСТРАДАВШИХ ПРИ СТРЕЛЬБЕ 11 НОЯБРЯ
- ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО»