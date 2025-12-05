ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО»

– Если у абонента нет технических условий (то есть разрешения) на присоединение к электросетям общего пользования – необходимо с паспортом и домовой книгой (для абонентов физических лиц) или с уставными документами (свидетельство ОГРН, ИНН для абонентов юридических лиц) обратиться в производственно-технический отдел РУП «Черноморэнерго» (г. Сухум, ул. Гумистинская, д.1, 3 этаж) для получения технических условий. Потребление электроэнергии без выданных РУП «Черноморэнерго» технических условий (разрешения) является незаконным и влечет последствия в виде отключения от электроснабжения, а также перерасчета за безучетное потребление.

– Потребление электроэнергии без выданных на это технических условий является незаконным при любых обстоятельствах, даже при наличии прибора учета. Иными словами, наличие у абонента прибора учета не освобождает от необходимости получения технических условий на подключение к электросетям.

– Устаревшие приборы учета (до 2000 года выпуска), подлежат замене, в связи с их несоответствием современным стандартам точности учета электроэнергии и нагрузок в электросетях. Расчеты по лицевым счетам абонентов с устаревшими приборами учета производятся по нормативам потребления, установленным законодательством РА, а не по показаниям прибора учета. В 99% случаев расчет по нормативам заметно выше, чем расчет по показаниям. Если у Вас устаревший прибор учета, Вам необходимо его заменить. После приобретения прибора учета, абоненту необходимо обратиться в отделение Энергосбыта по адресу г. Сухум, ул. Гумистинская, д.1 (1 подъезд), чтобы этот прибор учета внести в базу и опломбировать.

– Также абоненты, у которых прибор учета отсутствует, могут значительно сократить свои расходы на оплату электроэнергии, перейдя с расчета потребления по нормативу на расчет фактически потребленной электроэнергии по прибору учета, просто купив в свой дом прибор учета (его также необходимо зарегистрировать в базе Энергосбыта).