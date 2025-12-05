 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО»

Новости Пятница, 05 декабря 2025 19:44
Оцените материал
(0 голосов)
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО»

Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» предупреждает абонентов:

– Если у абонента нет технических условий (то есть разрешения) на присоединение к электросетям общего пользования – необходимо с паспортом и домовой книгой (для абонентов физических лиц) или с уставными документами (свидетельство ОГРН, ИНН для абонентов юридических лиц) обратиться в производственно-технический отдел РУП «Черноморэнерго» (г. Сухум, ул. Гумистинская, д.1, 3 этаж) для получения технических условий. Потребление электроэнергии без выданных РУП «Черноморэнерго» технических условий (разрешения) является незаконным и влечет последствия в виде отключения от электроснабжения, а также перерасчета за безучетное потребление.

– Потребление электроэнергии без выданных на это технических условий является незаконным при любых обстоятельствах, даже при наличии прибора учета. Иными словами, наличие у абонента прибора учета не освобождает от необходимости получения технических условий на подключение к электросетям.

– Устаревшие приборы учета (до 2000 года выпуска), подлежат замене, в связи с их несоответствием современным стандартам точности учета электроэнергии и нагрузок в электросетях. Расчеты по лицевым счетам абонентов с устаревшими приборами учета производятся по нормативам потребления, установленным законодательством РА, а не по показаниям прибора учета. В 99% случаев расчет по нормативам заметно выше, чем расчет по показаниям. Если у Вас устаревший прибор учета, Вам необходимо его заменить. После приобретения прибора учета, абоненту необходимо обратиться в отделение Энергосбыта по адресу г. Сухум, ул. Гумистинская, д.1 (1 подъезд), чтобы этот прибор учета внести в базу и опломбировать.

– Также абоненты, у которых прибор учета отсутствует, могут значительно сократить свои расходы на оплату электроэнергии, перейдя с расчета потребления по нормативу на расчет фактически потребленной электроэнергии по прибору учета, просто купив в свой дом прибор учета (его также необходимо зарегистрировать в базе Энергосбыта).

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 05 декабря 2025 19:47

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОВЕЩАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ В АБХАЗИИ ВЫПИСАЛИ ТРОИХ ПОСТРАДАВШИХ ПРИ СТРЕЛЬБЕ 11 НОЯБРЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.