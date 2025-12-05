 

В АБХАЗИИ ВЫПИСАЛИ ТРОИХ ПОСТРАДАВШИХ ПРИ СТРЕЛЬБЕ 11 НОЯБРЯ

Новости Пятница, 05 декабря 2025 19:47
В АБХАЗИИ ВЫПИСАЛИ ТРОИХ ПОСТРАДАВШИХ ПРИ СТРЕЛЬБЕ 11 НОЯБРЯ

Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Трое граждан Абхазии, получившие различные ранения во время стрельбы в Сухуме 11 ноября, выписаны из Республиканской больницы, один пациент перевезен в РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Абхазии.

«Трое пострадавших выписаны из больницы домой. Мужчина, который получил тяжелые ранения в голову, перевезен на дальнейшее лечение в одну из российских клиник», – сказал собеседник агентства.

В результате стрельбы 11 ноября в сторону участников траурной процессии в Сухуме пострадали пятеро жителей Абхазии. Все они были доставлены в Республиканскую больницу столицы, 13 ноября один из них от полученных ран умер. По подозрению в совершении преступления арестовали троих жителей Сухума.

Расследованием занимается прокуратура Сухума, которая возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 29 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. «е» ч. 2 ст. 99 (убийство, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 217 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и п. «б» ч. 3 ст. 105 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более лиц) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

По неофициальной информации, целью стрелявшего был криминальный авторитет Рауль Барцба, но в официальных сводках он не фигурирует, его нет и среди пострадавших.

