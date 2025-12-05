ПРЕЗИДЕНТ ПОБЫВАЛ НА ОДНОМ ИЗ ПОЛИГОНОВ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Главнокомандующий Вооруженными силами Республики Абхазия, президент Бадра Гунба побывал на одном из полигонов Министерства обороны, где проходили занятия на оперативно-мобилизационный сбор с руководящим составом. Он прокомментировал ход учений.

«Продолжаются плановые учения Министерства обороны. Сегодня здесь присутствуют главы администрации, руководители министерств и ведомств, чтобы наладить связь между оборонным ведомством и органами власти», – сказал Бадра Гунба.

Президент подчеркнул, что в случае войны основой обороноспособности государства являются резервисты и подразделения, проходящие военную подготовку.

«Мы прекрасно все понимаем, что основа нашей армии в случае войны – это резервисты, а также подразделения, которые сегодня проходят подготовку. В этом году мы провели масштабные учения, в которых приняло участие большое количество резервистов. И именно такое боевое слаживание позволяет обеспечить обороноспособность нашего государства», – отметил главнокомандующий.

Гунба подчеркнул важность усиления взаимодействия между органами власти, Министерством обороны и резервными подразделениями.