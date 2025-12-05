ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ И КРЫМА ВЫРАЗИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В РАЗВИТИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Симферополе состоялось Шестое заседание Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Советом министров Республики Крым (Российская Федерация) и Кабинетом министров Республики Абхазия.
Стороны обсудили план мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества и подтвердили необходимость активизировать работу в рамках плана мероприятий на 2025-2027 годы.
По итогам заседания сопредседатели комиссии – вице-премьер Правительства Абхазии Джансух Нанба и заместитель председателя Совета министров Республики Крым – постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов подписали протокол заседания.
Стороны выразили заинтересованность в развитии сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Крым Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-служба КМ.
