 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЖАНСУХ НАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВМИНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЮРИЕМ ГОЦАНЮКОМ

Новости Пятница, 05 декабря 2025 19:58
Оцените материал
(0 голосов)
ДЖАНСУХ НАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВМИНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЮРИЕМ ГОЦАНЮКОМ

Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер Абхазии Джансух Нанба встретился с председателем Совета министров Республики Крым Юрием Гоцанюком.

«Рад встрече и знакомству с Джансухом Эдуардовичем. Уверен, что наше взаимодействие будет способствовать развитию Республики Крым и Республики Абхазия, реализации взаимовыгодных проектов», – подчеркнул Юрий Гоцанюк.

Стороны обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в таких сферах, как экономика, торговля, туризм, наука, спорт и молодежная политика. Особое внимание было уделено поддержке совместных инициатив и поиску новых форм взаимодействия.

По словам председателя Правительства Крыма, Совет министров Республики Крым готов продолжать и углублять работу с абхазской стороной.

«У нас есть широкий спектр направлений, представляющих взаимный интерес, и мы намерены активно развивать это сотрудничество», – отметил Гоцанюк.

Вице-премьер Абхазии выразил заинтересованность в укреплении торгово-экономических связей с Крымом и подчеркнул важность практического наполнения достигнутых договорённостей.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 05 декабря 2025 20:01

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ И КРЫМА ВЫРАЗИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В РАЗВИТИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.