ДЖАНСУХ НАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВМИНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЮРИЕМ ГОЦАНЮКОМ
Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер Абхазии Джансух Нанба встретился с председателем Совета министров Республики Крым Юрием Гоцанюком.
«Рад встрече и знакомству с Джансухом Эдуардовичем. Уверен, что наше взаимодействие будет способствовать развитию Республики Крым и Республики Абхазия, реализации взаимовыгодных проектов», – подчеркнул Юрий Гоцанюк.
Стороны обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в таких сферах, как экономика, торговля, туризм, наука, спорт и молодежная политика. Особое внимание было уделено поддержке совместных инициатив и поиску новых форм взаимодействия.
По словам председателя Правительства Крыма, Совет министров Республики Крым готов продолжать и углублять работу с абхазской стороной.
«У нас есть широкий спектр направлений, представляющих взаимный интерес, и мы намерены активно развивать это сотрудничество», – отметил Гоцанюк.
Вице-премьер Абхазии выразил заинтересованность в укреплении торгово-экономических связей с Крымом и подчеркнул важность практического наполнения достигнутых договорённостей.
Super User
