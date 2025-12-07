ОДИССЕЙ БИГВАВА: РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ, КАК СУВЕРЕННОЕ ГОСУДАРСТВО, ВЫСТУПАЕТ ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ И ОТКРЫТА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ДИАЛОГУ

«В связи с публикацией в «Известиях» материала со ссылкой на комментарий МИД России от 3 декабря 2025 года считаем необходимым прояснить позицию Республики Абхазия по ряду затронутых вопросов.

Сухум. 7 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Комментарий замминистра иностранных дел Республики Абхазия Одиссея Бигвава.

Позиция МИД России объективно отражает существующую сегодня ситуацию. Выдвигаемое Тбилиси предварительное требование об отказе от признания Республики Абхазия в качестве суверенного и независимого государства Российской Федерацией лишает диалог конструктивной основы.

Признание Россией суверенитета Абхазии в 2008 году является правовым и политическим фактом, учитывающим исторический контекст и волю абхазского народа. Вопрос о статусе Республики Абхазия не подлежит обсуждению.

Основным препятствием для нормализации ситуации остается политика Грузии, направленная на международную изоляцию Абхазии и блокирование любого взаимодействия.

Несмотря на политические сложности, регион обладает потенциалом для прагматичного сотрудничества в интересах населения. Об этом свидетельствуют и значительный растущий товарооборот между Россией и Грузией, и увеличение грузопотоков через ключевые транспортные и логистические коридоры региона, и сохранение авиасообщения, туристических и культурных обменов.

Республика Абхазия, как суверенное государство, выступает за стабильность и открыта к практическому диалогу по широкому кругу вопросов, включая безопасность и гуманитарную сферу. Такой диалог возможен только при учёте существующих политико-правовых реалий.

Стратегическое партнёрство с Российской Федерацией является основой стабильности и развития Абхазии и региона в целом.

Для нормализации отношений от грузинской стороны необходимы конструктивный подход, отказ от ультиматумов и прекращение политики блокирования диалога», п – говорится в комментарии.