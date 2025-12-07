 

ДЖАНСУХ НАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЯЛТИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА КОНСТАНТИНОМ ШИМАНОВСКИМ

Воскресенье, 07 декабря 2025 11:20
ДЖАНСУХ НАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЯЛТИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА КОНСТАНТИНОМ ШИМАНОВСКИМ

Сухум. 7 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер Правительства Абхазии Джансух Нанба встретился с председателем Ялтинского городского совета Республики Крым Константином Шимановским. От жителей города и главы администрации города Ялты Янины Павленко Константин Шимановский поздравил Джансуха Нанба с днем рождения, подарил ему картину с видом Ялты и передал наилучшие пожелания братскому народу Абхазии.

На встрече стороны обсудили формы сотрудничества в сферах туризма и курортов, образования и культуры.

Константин Шимановский прогулялся с делегацией из Абхазии по набережной Ялты.

Делегации также показали Ливадийский дворец – бывшую южную резиденцию российских императоров.

Ранее делегация Абхазии во главе с Джансухом Нанба побывала в Винном доме Фотисаль в Крыму.

