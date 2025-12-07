ДЖАНСУХ НАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЯЛТИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА КОНСТАНТИНОМ ШИМАНОВСКИМ
Сухум. 7 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер Правительства Абхазии Джансух Нанба встретился с председателем Ялтинского городского совета Республики Крым Константином Шимановским. От жителей города и главы администрации города Ялты Янины Павленко Константин Шимановский поздравил Джансуха Нанба с днем рождения, подарил ему картину с видом Ялты и передал наилучшие пожелания братскому народу Абхазии.
На встрече стороны обсудили формы сотрудничества в сферах туризма и курортов, образования и культуры.
Константин Шимановский прогулялся с делегацией из Абхазии по набережной Ялты.
Делегации также показали Ливадийский дворец – бывшую южную резиденцию российских императоров.
Ранее делегация Абхазии во главе с Джансухом Нанба побывала в Винном доме Фотисаль в Крыму.
Последнее от Super User
- ЮГРА ПРОДЛИТ СУБСИДИРОВАНИЕ АВИАРЕЙСОВ В АБХАЗИЮ НА 2026 ГОД ПОДЕЛИТЬСЯ
- НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ
- ПРОВЕДЕНА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ СЕЛА ААЦЫ
- ОДИССЕЙ БИГВАВА: РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ, КАК СУВЕРЕННОЕ ГОСУДАРСТВО, ВЫСТУПАЕТ ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ И ОТКРЫТА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ДИАЛОГУ
- ДЖАНСУХ НАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВМИНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЮРИЕМ ГОЦАНЮКОМ