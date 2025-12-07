 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРОВЕДЕНА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ СЕЛА ААЦЫ

Новости Воскресенье, 07 декабря 2025 11:21
ПРОВЕДЕНА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ СЕЛА ААЦЫ

Сухум. 7 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В рамках государственных мер поддержки и развития сельской местности в селе Аацы Гудаутского района были осуществлены работы по обновлению электросетевой инфраструктуры.

▪️ Установлен новый КТП (трансформатор) мощностью 100 кВА.

▪️ Произведен монтаж 50 современных опор.

▪️ Проложены 2 км новой линии напряжением 0,4 кВ с проводом СИП-70.

Проведенные работы обеспечат жителей села стабильным и качественным электроснабжением.

