ПРОВЕДЕНА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ СЕЛА ААЦЫ
Новости Воскресенье, 07 декабря 2025 11:21
Сухум. 7 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В рамках государственных мер поддержки и развития сельской местности в селе Аацы Гудаутского района были осуществлены работы по обновлению электросетевой инфраструктуры.
▪️ Установлен новый КТП (трансформатор) мощностью 100 кВА.
▪️ Произведен монтаж 50 современных опор.
▪️ Проложены 2 км новой линии напряжением 0,4 кВ с проводом СИП-70.
Проведенные работы обеспечат жителей села стабильным и качественным электроснабжением.
Последнее от Super User
- ЮГРА ПРОДЛИТ СУБСИДИРОВАНИЕ АВИАРЕЙСОВ В АБХАЗИЮ НА 2026 ГОД ПОДЕЛИТЬСЯ
- НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ
- ДЖАНСУХ НАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЯЛТИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА КОНСТАНТИНОМ ШИМАНОВСКИМ
- ОДИССЕЙ БИГВАВА: РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ, КАК СУВЕРЕННОЕ ГОСУДАРСТВО, ВЫСТУПАЕТ ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ И ОТКРЫТА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ДИАЛОГУ
- ДЖАНСУХ НАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВМИНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЮРИЕМ ГОЦАНЮКОМ