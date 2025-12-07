НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ
Сухум. 7 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Абхазии прошла масштабная благотворительная акция: движение «Здоровое Отечество» передало современный спортивный инвентарь учреждениям республики. Оборудование получили:
– Республиканская ДЮСШ бокса, борьбы и тяжёлой атлетики (г. Сухум);
– Отдел образования администрации Гудаутского района.
В партию входят: ринг, боксерские мешки, перчатки, беговая дорожка, аэробайк, силовые тренажёры, турники, скамьи, маты и многое другое – всё для развития юных спортсменов.
Инвентарь доставили амбассадоры движения, известные боксеры Марк Петровский и Дмитрий Двали.
«Мы стараемся заботиться о здоровье и будущем молодого поколения. Спорт воспитывает характер, волю к победе и учит работать в команде. Передавая инвентарь в надежные руки тренеров Абхазии, мы инвестируем в сильных и целеустремленных людей. Для нас это часть большой системной работы по популяризации ценностей здорового образа жизни в дружественной нам Республике», – отметила лидер движения Екатерина Лещинская.
Инициатива направлена на укрепление материально-технической базы и развитие массового спорта среди молодежи.
Ранее при поддержке «Здорового Отечества» в Сухуме прошёл фестиваль «Абхазский рубеж» – с открытием новой спортплощадки и экстремальной гонкой по пересечённой местности.
