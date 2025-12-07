 

июня 24 2024

января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

октября 14 2023
июля 15 2020
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ

Новости Воскресенье, 07 декабря 2025 11:24
Сухум. 7 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Абхазии прошла масштабная благотворительная акция: движение «Здоровое Отечество» передало современный спортивный инвентарь учреждениям республики. Оборудование получили:

Республиканская ДЮСШ бокса, борьбы и тяжёлой атлетики (г. Сухум);

Отдел образования администрации Гудаутского района.

В партию входят: ринг, боксерские мешки, перчатки, беговая дорожка, аэробайк, силовые тренажёры, турники, скамьи, маты и многое другое всё для развития юных спортсменов.

Инвентарь доставили амбассадоры движения, известные боксеры Марк Петровский и Дмитрий Двали.

«Мы стараемся заботиться о здоровье и будущем молодого поколения. Спорт воспитывает характер, волю к победе и учит работать в команде. Передавая инвентарь в надежные руки тренеров Абхазии, мы инвестируем в сильных и целеустремленных людей. Для нас это часть большой системной работы по популяризации ценностей здорового образа жизни в дружественной нам Республике», отметила лидер движения Екатерина Лещинская.

Инициатива направлена на укрепление материально-технической базы и развитие массового спорта среди молодежи.

Ранее при поддержке «Здорового Отечества» в Сухуме прошёл фестиваль «Абхазский рубеж» с открытием новой спортплощадки и экстремальной гонкой по пересечённой местности.

