НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ

– Республиканская ДЮСШ бокса, борьбы и тяжёлой атлетики (г. Сухум);

– Отдел образования администрации Гудаутского района.

В партию входят: ринг, боксерские мешки, перчатки, беговая дорожка, аэробайк, силовые тренажёры, турники, скамьи, маты и многое другое – всё для развития юных спортсменов.

Инвентарь доставили амбассадоры движения, известные боксеры Марк Петровский и Дмитрий Двали.

«Мы стараемся заботиться о здоровье и будущем молодого поколения. Спорт воспитывает характер, волю к победе и учит работать в команде. Передавая инвентарь в надежные руки тренеров Абхазии, мы инвестируем в сильных и целеустремленных людей. Для нас это часть большой системной работы по популяризации ценностей здорового образа жизни в дружественной нам Республике», – отметила лидер движения Екатерина Лещинская.

Инициатива направлена на укрепление материально-технической базы и развитие массового спорта среди молодежи.

Ранее при поддержке «Здорового Отечества» в Сухуме прошёл фестиваль «Абхазский рубеж» – с открытием новой спортплощадки и экстремальной гонкой по пересечённой местности.