ЮГРА ПРОДЛИТ СУБСИДИРОВАНИЕ АВИАРЕЙСОВ В АБХАЗИЮ НА 2026 ГОД ПОДЕЛИТЬСЯ

Сухум. 7 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Ханты ‑ Мансийский автономный округ продолжит поддерживать международное авиасообщение с Абхазией: власти региона приняли решение о продлении субсидирования рейсов по маршруту Ханты ‑ Мансийск – Сухум на 2026 год. Это единственное международное направление, которое финансируется из регионального бюджета.

По условиям программы субсидии будут действовать в сезонный период – с 1 апреля по 17 октября 2026 года, сообщает телеграм-канал Транспортный Цех – Югра. Рейс планируется выполнять с регулярностью два раза в неделю.

Оператором маршрута, как и в текущем году, предположительно выступит авиакомпания «Руслайн».

Решение о продлении господдержки направлено на сохранение доступной стоимости авиабилетов и поддержание туристической и социальной связи между Югорским регионом и Абхазией. Для жителей ХМАО это означает возможность планировать поездки к морю, не опасаясь резкого роста цен на перелёт.