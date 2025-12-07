 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЮГРА ПРОДЛИТ СУБСИДИРОВАНИЕ АВИАРЕЙСОВ В АБХАЗИЮ НА 2026 ГОД ПОДЕЛИТЬСЯ

Новости Воскресенье, 07 декабря 2025 11:32
Оцените материал
(0 голосов)
ЮГРА ПРОДЛИТ СУБСИДИРОВАНИЕ АВИАРЕЙСОВ В АБХАЗИЮ НА 2026 ГОД ПОДЕЛИТЬСЯ

Сухум. 7 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. ХантыМансийский автономный округ продолжит поддерживать международное авиасообщение с Абхазией: власти региона приняли решение о продлении субсидирования рейсов по маршруту ХантыМансийск – Сухум на 2026 год. Это единственное международное направление, которое финансируется из регионального бюджета.

По условиям программы субсидии будут действовать в сезонный период – с 1 апреля по 17 октября 2026 года, сообщает телеграм-канал Транспортный Цех – Югра. Рейс планируется выполнять с регулярностью два раза в неделю.

Оператором маршрута, как и в текущем году, предположительно выступит авиакомпания «Руслайн».

Решение о продлении господдержки направлено на сохранение доступной стоимости авиабилетов и поддержание туристической и социальной связи между Югорским регионом и Абхазией. Для жителей ХМАО это означает возможность планировать поездки к морю, не опасаясь резкого роста цен на перелёт.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Воскресенье, 07 декабря 2025 11:34

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.